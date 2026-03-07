İran savaşı devam ederken Türkiye'den tüm dünyaya 2 bin kilometrelik füze duyurusu

"İnşallah katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe ile Türkiye'nin semalarını muhafaza altına alacağız. Bunun teslimatları başladı. ASELSAN tarafından geliştirilen sistemler, ROKETSAN tarafından, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen füze sistemleri, bütün bunlarla KORKUT'la, HİSAR'la, SİPER'le hamdolsun yerli ve milli hava savunma sistemlerimiz gökyüzünü, semalarımızı korumaya başladı. Bu proje önümüzdeki dönem boyunca devam edecek. Füzelerimizin hızını yükselteceğiz, menzillerini uzatacağız. Kendi seyir füzelerimizi geliştiriyoruz, üretiyoruz. Genç kardeşlerim bilir, Çakır'ı geliştiriyoruz, ATMACA'yı geliştiriyoruz, SOM'u geliştiriyoruz, seri olarak üretiyoruz. Balistik füzelerimizi geliştiriyoruz, TAYFUN'u geliştiriyoruz. 2 bin kilometre menzilli yerli ve milli füzelerimizi geliştiriyoruz. Bütün bu projeler devam edecek, ta ki hiçbir kendini bilmez aklının ucundan dahi Türk milletinin tek bir ferdine, bu vatanın bir çakıl taşına zarar vermeyi aklının ucundan bile geçiremeyecek. Bu caydırıcılık seviyesine Allah'ın izniyle adım adım geliyoruz."