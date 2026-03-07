İran savaşı devam ederken Türkiye'den tüm dünyaya 2 bin kilometrelik füze duyurusu

Kacır, dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı, olmayacağı bir dönemin yaşandığına işaret ederek, "Şimdi 80 yıllık bu kabullerin tümünün terk edildiği bir dönemdeyiz. Uluslararası hukuk diye bir şey fiilen maalesef kalmadı. Ne Birleşmiş Milletler'in ne diğer uluslararası teşkilatların yaşananlara tesir etme gücü maalesef yok. Böyle bir dönemde, kuzeyinde 4 yıldır acımasız bir savaşın yaşandığı ve milyondan fazla insanın öldüğü, güneyinde 3 yıla yakın zamandır dünyanın gözü önünde bir soykırımın yaşandığı, doğusunda şimdi acımasız bir savaşın başlatıldığı Türkiye'miz çok güçlü olmak zorunda. Türk milletinin istiklali için, istikbali için çok çalışmak zorundayız. Her şeyden önce bir ve beraber olmak zorundayız, tıpkı tarih boyunca olduğu gibi, tıpkı İstiklal Savaşımızda olduğu gibi." diye konuştu.