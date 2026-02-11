  • İSTANBUL
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 ilimiz
Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 ilimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan enerji anlaşmasının detaylarını paylaştı.

Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 ilimiz

Suudi şirketlerinin Türkiye'de toplam 5.000 megavat gücünde güneş ve rüzgar santralleri inşa edeceğini belirten Erdoğan, "İlk aşamada Sivas ve Karaman'da biner megavatlık güneş enerjisi santralleri kurulacak. İki güneş enerjisi santrali projesi ile toplam 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 ilimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji anlaşmasın detayları AK Parti Grup Toplantısında anlattı.Arabistan ile imzalanan yenilenebilir enerji anlaşmalarına dikkat çeken Erdoğan, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta kardeş ülkelerimiz Suudi Arabistan ve Mısır'a önemli birer ziyaret gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele almanın yanı sıra; Filistin, Suriye, Sudan başta olmak üzere güncel meseleleri kapsamlı şekilde istişare ettik. Her iki ziyaretimizden enerjiden savunmaya farklı alanlarda imzaladığımız toplam 12 anlaşma ile döndük. Özellikle yenilenebilir enerji alanında Suudi Arabistan'la imzaladığımız anlaşma stratejik öneme sahiptir." dedi.

Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 ilimiz

Arabistan'ın iki ile güneş enerjisi santrali kuracağını ifade eden Erdoğan "Bu anlaşmaya göre inşallah Suudi şirketleri Türkiye'de toplam 5.000 megavat gücünde güneş ve rüzgar santralleri inşa edecek. İlk aşamada Sivas ve Karaman'da biner megavatlık güneş enerjisi santralleri kurulacak. İki güneş enerjisi santrali projesi ile toplam 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz." müjdesini verdi.

