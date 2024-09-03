Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK Galatasaray'da Osimhen transferinin ardından çalışmalar devam edecek. Bugün İtalya'da olan teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu, transfer görüşmelerine devam etmek için Avrupa'da kalacak. Çıkan haberlere göre Galatasaraylı yöneticiler, Juventus forması giyen Weston McKennie ile de görüşmelerini sürdürüyor. 28 milyon Euro piyasa değerine sahip olan ABD'li orta saha oyuncusunun Juventus'tan ayrılması bir süredir gündemdeydi. 26 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın daha önce de adı geçmişti. Kariyerinde 267 resmi maça çıkan McKennie, 22 gol ve 27 asist yaptı. Bir diğer iddiaya göre ise Galatasaray, Victor Osimhen dışında en az 2 oyuncuyla daha İtalya'da transfer görüşmesi yapacak. Bu oyunculardan birinin ise savunmacı olması bekleniyor.