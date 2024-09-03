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Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

2024-09-03 07:37:31
Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında veda eden Galatasaray, transfer çalışmalarına ağırlık vermişti. Yöneticilerine tam yetki veren Dursun Özbek, dünyaca ünlü futbolcuları Galatasaray'ın bünyesine katmak istiyor. Bu doğrultuda sürpriz bir şekilde Victor Osimhen ismi ortaya çıkarken sarı-kırmızılı kulüp, resmi açıklamayı yaptı. Oyuncuyu bu gece İstanbul'a getiren Galatasaray, kiralık anlaşmayı da KAP'a bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimi süresi dolmadan yıldız oyuncu transferi yapmak isteyen Galatasaray, flaş bir isimle anlaşma sağladı.

#2
Foto - Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile güçlendirdi.

#3
Foto - Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Golcü oyuncu bir yıllık kiralık olarak Galatasaray formayı giyecek. Bu gece saat 03.00 sularında İstanbul'a gelen Osimhen, gün içinde resmi sözleşmeye imza atacak.

#4
Foto - Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Golcü oyuncunun maaşını sarı-kırmızılı ekip ödeyecek.

#5
Foto - Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI Galatasaray, Victor Osimhen transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

#6
Foto - Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

#7
Foto - Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

İSTANBUL'A GELDİ Galatasaray'ın geçici transferi için görüşmelere başladığı Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, İstanbul'a geldi.

#8
Foto - Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından marş ve tezahüratlarla karşılandı. Osimhen, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le birlikte özel araçla alandan ayrıldı.

#9
Foto - Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Buraya geldiği için iyi hissettiğini belirten Oshimen, "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları göremek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

#10
Foto - Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılan Nijeryalı oyuncu, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Osimhen, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli ile çıktığı 32 maçta 17 gol kaydetti.

#12
Foto - Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

AVRUPA'NIN EN PAHALI 4. GOLCÜSÜ Nijeryalı santrfor piyasa değeriyle de dünyanın sayılı forvetleri arasında. 180 milyon euroluk değerleriyle Erling Haaaland ve Kylian Mbappe, dünyanın en değerli santrforları arasında ilk 2 sırada yer alıyor.

#13
Foto - Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Inter forması giyen Lautaro Martinez 110 milyon euroluk değeriyle 3, Osimhen ise 100 milyon euro ile 4. sırada. Osimhen, Napoli kariyerinde toplam 133 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 76 gol ve 18 asistlik skor katkısı verdi.

#14
Foto - Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK Galatasaray'da Osimhen transferinin ardından çalışmalar devam edecek. Bugün İtalya'da olan teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu, transfer görüşmelerine devam etmek için Avrupa'da kalacak. Çıkan haberlere göre Galatasaraylı yöneticiler, Juventus forması giyen Weston McKennie ile de görüşmelerini sürdürüyor. 28 milyon Euro piyasa değerine sahip olan ABD'li orta saha oyuncusunun Juventus'tan ayrılması bir süredir gündemdeydi. 26 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın daha önce de adı geçmişti. Kariyerinde 267 resmi maça çıkan McKennie, 22 gol ve 27 asist yaptı. Bir diğer iddiaya göre ise Galatasaray, Victor Osimhen dışında en az 2 oyuncuyla daha İtalya'da transfer görüşmesi yapacak. Bu oyunculardan birinin ise savunmacı olması bekleniyor.

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