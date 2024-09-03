2024-09-03 07:37:31 Yılın transferinde resmi açıklama yapıldı! Victor Osimhen İstanbul'a geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında veda eden Galatasaray, transfer çalışmalarına ağırlık vermişti. Yöneticilerine tam yetki veren Dursun Özbek, dünyaca ünlü futbolcuları Galatasaray'ın bünyesine katmak istiyor. Bu doğrultuda sürpriz bir şekilde Victor Osimhen ismi ortaya çıkarken sarı-kırmızılı kulüp, resmi açıklamayı yaptı. Oyuncuyu bu gece İstanbul'a getiren Galatasaray, kiralık anlaşmayı da KAP'a bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları…