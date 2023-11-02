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Spor
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Yılın transferi diye açıklanmıştı ve şimdi! Fransızlar son kulis bilgisini açıkladı: Büyük fiyasko...

2023-11-02 13:34:00
Yılın transferi diye açıklanmıştı ve şimdi! Fransızlar son kulis bilgisini açıkladı: Büyük fiyasko...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele hakkında flaş iddialar gelmeye devam ediyor. Bayern Münih maçı sonrası kaldığı mekana hamburger söylediği ve bu hareketi yüzünden Okan Buruk tarafından Rizespor maçı kadrosuna alınmadığı ifade edilen 26 yaşındaki yıldızla ilgili gerçek ortaya çıktı. Fransız basını, Okan Buruk ile Ndombele arasında yaşananları tek tek açıkladı. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Yılın transferi diye açıklanmıştı ve şimdi! Fransızlar son kulis bilgisini açıkladı: Büyük fiyasko...

Galatasaray'da Tanguy Ndombele hakkında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Yılın transferi diye açıklanmıştı ve şimdi! Fransızlar son kulis bilgisini açıkladı: Büyük fiyasko...

Sarı kırmızılıların sezon başında Tottenham'dan kiraladığı yıldız isim, fazla kiloları sebebiyle yoğun eleştiri almıştı.

#3
Foto - Yılın transferi diye açıklanmıştı ve şimdi! Fransızlar son kulis bilgisini açıkladı: Büyük fiyasko...

Okan Buruk'un şu ana kadar fazla şans vermediği Fransız orta saha, 7 karşılaşmada yalnızca 123 dakika süre bulabildi.

#4
Foto - Yılın transferi diye açıklanmıştı ve şimdi! Fransızlar son kulis bilgisini açıkladı: Büyük fiyasko...

Ndombele bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

#5
Foto - Yılın transferi diye açıklanmıştı ve şimdi! Fransızlar son kulis bilgisini açıkladı: Büyük fiyasko...

Geçtiğimiz günlerde ise 26 yaşındaki yıldız hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

#6
Foto - Yılın transferi diye açıklanmıştı ve şimdi! Fransızlar son kulis bilgisini açıkladı: Büyük fiyasko...

Ndombele'nin, Bayern Münih maçı sonrası kaldığı mekanda hamburger yediği ve Okan Buruk'un bu duruma öfkelendiği kaydedildi.

#7
Foto - Yılın transferi diye açıklanmıştı ve şimdi! Fransızlar son kulis bilgisini açıkladı: Büyük fiyasko...

Okan Buruk'un, Ndombele'nin bu hareketi sonrası yıldız ismi Rizespor maçı kadrosuna almadığı ifade edildi.

#8
Foto - Yılın transferi diye açıklanmıştı ve şimdi! Fransızlar son kulis bilgisini açıkladı: Büyük fiyasko...

Hatta ikili arasında sorun olduğu ve Ndombele'nin ocak ayında sarı kırmızılılardan ayrılacağı bildirildi.

#9
Foto - Yılın transferi diye açıklanmıştı ve şimdi! Fransızlar son kulis bilgisini açıkladı: Büyük fiyasko...

Öte yandan konuya ilişkin Fransız basınından flaş bir haber geldi.

#10
Foto - Yılın transferi diye açıklanmıştı ve şimdi! Fransızlar son kulis bilgisini açıkladı: Büyük fiyasko...

A Spor'a göre; Okan Buruk ile Ndombele arasında yaşananlar hakkında gerçek ortaya çıktı.

#11
Foto - Yılın transferi diye açıklanmıştı ve şimdi! Fransızlar son kulis bilgisini açıkladı: Büyük fiyasko...

İşte ayrıntılar...

#12
Foto - Yılın transferi diye açıklanmıştı ve şimdi! Fransızlar son kulis bilgisini açıkladı: Büyük fiyasko...

L'Equipe muhabiri Loic Tanzi, Ndombele'nin Galatasaray'da antrenmanlara katılmama sebebini açıkladı. Fransız yıldızın kas sakatlığı yaşadığı için sarı kırmızılılarla idmanlara çıkmadığı belirtildi.

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