Yıldız Holding meşhur varlığını satıyor! Yeni sahipleri belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yıldız Holding meşhur varlığını satıyor! Yeni sahipleri belli oldu

Yıldız Holding bünyesinde yer alan Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. satılıyor. Satılması beklenen şirket tarafından KAP'a açıklama yapıldı.

#1
Foto - Yıldız Holding meşhur varlığını satıyor! Yeni sahipleri belli oldu

Türkiye’nin şeker sektöründe dikkat çeken stratejik bir gelişme yaşandı. Bor Şeker, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Yıldız Holding A.Ş.’ye ait Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. paylarının devrine yönelik resmi sürecin başlatıldığını duyurdu. Şirket, tarafların karşılıklı niyetlerini ortaya koyan bir ön protokol imzaladığını ve sürecin nihai bir sözleşmeyle tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

#2
Foto - Yıldız Holding meşhur varlığını satıyor! Yeni sahipleri belli oldu

Açıklamada, hisse devrine ilişkin sürecin hukuki çerçevesine de yer verildi. Bor Şeker yetkilileri, pay devrinin gerçekleşmesinin taraflar arasında imzalanacak nihai ve bağlayıcı pay devir sözleşmesine bağlı olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Yıldız Holding meşhur varlığını satıyor! Yeni sahipleri belli oldu

Ayrıca fabrikanın operasyonel faaliyetlerinin devralınmasına yönelik görüşmelerin de özenle sürdürüldüğü ifade edildi.

#4
Foto - Yıldız Holding meşhur varlığını satıyor! Yeni sahipleri belli oldu

Şirket açıklamasında, satın alma görüşmelerinin aslında 31 Ocak 2026 tarihinde başladığı ancak bazı stratejik nedenlerle kamuoyuna duyurulmasının ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

#5
Foto - Yıldız Holding meşhur varlığını satıyor! Yeni sahipleri belli oldu

Bor Şeker’in meşru çıkarlarının korunması ve pay fiyatlarında spekülatif dalgalanmaların önüne geçilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilgili düzenlemeleri kapsamında “içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi” yönünde yönetim kurulu kararı alındığı belirtildi.

#6
Foto - Yıldız Holding meşhur varlığını satıyor! Yeni sahipleri belli oldu

Bor Şeker, gelinen aşamada söz konusu erteleme kararının gerekçelerinin ortadan kalktığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi ve piyasada oluşabilecek belirsizliklerin önlenmesi amacıyla gelişmenin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilerek, sürecin bundan sonraki aşamalarının şeffaf bir şekilde yürütüleceği ifade edildi.

Kararı duyurdular: UEFA dev maçı iptal etti!
Dünya

Kararı duyurdular: UEFA dev maçı iptal etti!

UEFA, Arjantin ile İspanya arasında 27 Mart'ta Katar'da oynanması planlanan "Finalissima" maçının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açı..
Kıskandığı komşusunu yüzünden bıçakladı!
Gündem

Kıskandığı komşusunu yüzünden bıçakladı!

Samsun’un Atakum ilçesinde aynı rezidansta yaşayan iki kadın arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Komşunu yüzünden bıça..
ABD'den son dakika açıklaması: İşte İran saldırılarının biteceği tarih!
Dünya

ABD'den son dakika açıklaması: İşte İran saldırılarının biteceği tarih!

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'a yönelik saldırıların ne zaman biteceği yönündeki sorulara, ''Bu çatışmanın önümüzdeki birkaç hafta iç..
Halil Konakcı kafir suçlamalarına sert çıktı! 'Siz Peygamberimizi FETÖ'cülerden öğrendiğiniz için...'
Gündem

Halil Konakcı kafir suçlamalarına sert çıktı! 'Siz Peygamberimizi FETÖ'cülerden öğrendiğiniz için...'

Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakcı, kendisine ve takipçilerine yönelik "kafir" suçlamalarına sosyal medya üzerinden yayınla..
Neler oluyor? Rusya'ya ait iki gemi vuruldu
Dünya

Neler oluyor? Rusya'ya ait iki gemi vuruldu

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya'da askeri havaalanı, bir liman ve 2 gemiye saldırı düzenledik" ifadeleri kullandı.

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!
Gündem

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!

Siyonist işgal rejiminin sözde yöneticileri hakkındaki iddialar her geçen gün daha da netlik kazanıyor. Sosyal medyadaki teknik analizler ve..
+90 (553) 313 94 23