Yıldız Holding meşhur varlığını satıyor! Yeni sahipleri belli oldu
Yıldız Holding bünyesinde yer alan Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. satılıyor. Satılması beklenen şirket tarafından KAP'a açıklama yapıldı.
Yıldız Holding bünyesinde yer alan Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. satılıyor. Satılması beklenen şirket tarafından KAP'a açıklama yapıldı.
Türkiye’nin şeker sektöründe dikkat çeken stratejik bir gelişme yaşandı. Bor Şeker, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Yıldız Holding A.Ş.’ye ait Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. paylarının devrine yönelik resmi sürecin başlatıldığını duyurdu. Şirket, tarafların karşılıklı niyetlerini ortaya koyan bir ön protokol imzaladığını ve sürecin nihai bir sözleşmeyle tamamlanmasının planlandığını bildirdi.
Açıklamada, hisse devrine ilişkin sürecin hukuki çerçevesine de yer verildi. Bor Şeker yetkilileri, pay devrinin gerçekleşmesinin taraflar arasında imzalanacak nihai ve bağlayıcı pay devir sözleşmesine bağlı olduğunu vurguladı.
Ayrıca fabrikanın operasyonel faaliyetlerinin devralınmasına yönelik görüşmelerin de özenle sürdürüldüğü ifade edildi.
Şirket açıklamasında, satın alma görüşmelerinin aslında 31 Ocak 2026 tarihinde başladığı ancak bazı stratejik nedenlerle kamuoyuna duyurulmasının ertelendiği bilgisi paylaşıldı.
Bor Şeker’in meşru çıkarlarının korunması ve pay fiyatlarında spekülatif dalgalanmaların önüne geçilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilgili düzenlemeleri kapsamında “içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi” yönünde yönetim kurulu kararı alındığı belirtildi.
Bor Şeker, gelinen aşamada söz konusu erteleme kararının gerekçelerinin ortadan kalktığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi ve piyasada oluşabilecek belirsizliklerin önlenmesi amacıyla gelişmenin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilerek, sürecin bundan sonraki aşamalarının şeffaf bir şekilde yürütüleceği ifade edildi.
