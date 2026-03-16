  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaş sürerken, Suudi Arabistan'dan Trump'a skandal "İran" tavsiyesi: Yılanın başını kesin Ruslardan, yangın yerine dönen İran'da olay operasyon! Sessiz sedasız alıp götürdüler Sıcak gelişme! Ülkede casus avı başladı: 500 hain yakalandı, idam edilmeleri bekleniyor Orduya "uçan beyin": Eurofighter'a insansız yaver geliyor O ülke, sinsi sinsi Ankara'nın altını oymaya çalışıyordu! "Türkiye karşısında hiçbir şansınız yok" itirafı geldi Türkiye'ye kafa tutmaya çalışan Christodulides'e sert tepki: Bize resmen dinamit koydun her şeyi mahvettin Türkiye'nin çeyrek asırlık çınarı devrildi! 31 yıllık dev şirket sessiz sedasız iflas etti Gökyüzü çelik ağlarla örülecek! Resmen düğmeye basıldı, 12 Adet Patriot için imzalar sessiz sedasız atılıyor Resmen duyuruldu: Sadece bir ülkede bulunan savaş uçakları İran'a doğru yola çıktı Çöpe atan bin pişman: Tuvalet kağıdı ruloları bahçede "altına" dönüşüyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
O ülke, sinsi sinsi Ankara’nın altını oymaya çalışıyordu! "Türkiye karşısında hiçbir şansınız yok" itirafı geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye’ye karşı bir askeri denge kurma amacıyla yürüttüğü ittifak faaliyetlerini "hayalcilik" olarak nitelendirerek sert bir dille eleştirdi. Bu tür askeri anlaşmaların Ada’nın güvenliğini ciddi şekilde riske attığını belirten Erhürman, Rum tarafının tek taraflı adımlarının adil olmadığını ve meşruiyet taşımadığını vurguladı. Erhürman ayrıca, Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayılarak bölgede kalıcı bir barış ve istikrarın sağlanmasının mümkün olmadığını bir kez daha dünya kamuoyuna hatırlattı.

#1
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman, bölgede ABD-İsrail ve İran arasında süren savaşın bir an önce bitmesini arzu ettiklerini belirterek, savaş bittikten sonra bölgede kalıcı barış ve istikrarın, Ada'daki kalıcı barış ve istikrar ile bağlantısının da herkes tarafından daha iyi anlaşılabileceğini vurguladı.

#2
Erhürman, Kıbrıs Türk halkının haksız yere görmezden gelindiğine ve iradesinin gayrimeşru şekilde yok sayıldığına işaret ederek, sorumlu olmadıkları hataların bedelini ödemek istemediklerinin altını çizdi ve şunları kaydetti:

#3
"Ve gerçek, Kıbrıs Türk halkı görmezden gelinerek, eşitliği reddedilerek, iradesi yok sayılarak kalıcı barış ve istikrara ulaşılamayacağı, bu Ada'nın güvenliğinin ve Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların sürdürülebilir refahının sağlanamayacağıdır."

#4
GKRY'nin askeri ittifaklarını eleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

#5
"Güney'de hükümetin kurduğu askeri ittifaklar, bu konuda yapılan anlaşmalar Türkiye'ye karşı denge oluşturma çabasına yöneliktir ve herkes biliyor ki bu çaba hiçbir biçimde gerçekçi değildir. Bu çabalar, Ada'nın ve yaşayanların güvenliğini riske etmektedir ve bu risk adanın iki eşit kurucu ortağından biri olan Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın ortaya çıkmış olmasına karşın, bizi de kapsama alanına almaktadır. Açıktır ki bu durum, ne adadaki statüye uygundur, ne de adildir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23