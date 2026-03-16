O ülke, sinsi sinsi Ankara’nın altını oymaya çalışıyordu! “Türkiye karşısında hiçbir şansınız yok” itirafı geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye’ye karşı bir askeri denge kurma amacıyla yürüttüğü ittifak faaliyetlerini "hayalcilik" olarak nitelendirerek sert bir dille eleştirdi. Bu tür askeri anlaşmaların Ada’nın güvenliğini ciddi şekilde riske attığını belirten Erhürman, Rum tarafının tek taraflı adımlarının adil olmadığını ve meşruiyet taşımadığını vurguladı. Erhürman ayrıca, Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayılarak bölgede kalıcı bir barış ve istikrarın sağlanmasının mümkün olmadığını bir kez daha dünya kamuoyuna hatırlattı.