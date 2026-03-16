Savaş sürerken, Suudi Arabistan’dan Trump’a skandal “İran” tavsiyesi: Yılanın başını kesin Ruslardan, yangın yerine dönen İran’da olay operasyon! Sessiz sedasız alıp götürdüler Sıcak gelişme! Ülkede casus avı başladı: 500 hain yakalandı, idam edilmeleri bekleniyor Orduya “uçan beyin”: Eurofighter’a insansız yaver geliyor O ülke, sinsi sinsi Ankara’nın altını oymaya çalışıyordu! “Türkiye karşısında hiçbir şansınız yok” itirafı geldi Türkiye'ye kafa tutmaya çalışan Christodulides'e sert tepki: Bize resmen dinamit koydun her şeyi mahvettin Türkiye’nin çeyrek asırlık çınarı devrildi! 31 yıllık dev şirket sessiz sedasız iflas etti Gökyüzü çelik ağlarla örülecek! Resmen düğmeye basıldı, 12 Adet Patriot için imzalar sessiz sedasız atılıyor Resmen duyuruldu: Sadece bir ülkede bulunan savaş uçakları İran'a doğru yola çıktı Çöpe atan bin pişman: Tuvalet kağıdı ruloları bahçede “altına” dönüşüyor
Türkiye’den İsrail’e "demir yumruk": Türk SİHA’ları ve gemileri bölgeyi kuşattı, kaçacak yerleri kalmadı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin son dönemde geliştirdiği yerli ve milli savunma sistemleri, bölgedeki işgal politikalarını sürdüren İsrail yönetiminde büyük bir paniğe neden oldu. Ankara'nın stratejik askeri hamleleri, işgalci gücün "aşılmaz" olarak pazarladığı savunma hatlarını ciddi bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin caydırıcı gücünün bölgedeki statükoyu tamamen değiştireceğini ve Tel Aviv için geri sayımın başladığını vurguluyor.

İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir analizde, İran'a yönelik başlatılan saldırılarla birlikte Orta Doğu'da yeni bir güç dengesi oluştuğu ifade edildi. Analizde Türkiye'nin bu süreçte daha etkili bir aktör olarak öne çıktığı ileri sürüldü.

İran'daki gelişmelerin yalnızca bir dönemin sonu değil, aynı zamanda yeni bir jeopolitik rekabetin başlangıcı olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Yazıda, Ankara'nın son yıllarda bölgesel gelişmeleri yakından takip eden ve sahadaki gelişmelere göre stratejik hamleler yapan bir aktör olarak dikkat çektiği ifade edildi. The Jerusalem Post'taki değerlendirmede özellikle Suriye'deki gelişmelerin yeni güç dengelerinin şekillenmesinde belirleyici olabileceği öne sürüldü.

Analizde, Türkiye'nin güvenlik politikaları ve bölgesel diplomasi hamleleri sayesinde Orta Doğu'daki etkinliğinin arttığına dair yorumlar yapıldı. Yazıda, Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olması nedeniyle bölgesel dengelerde farklı bir konumda bulunduğu ve bu durumun bazı aktörler açısından yeni bir stratejik hesaplama gerektirdiği görüşüne yer verildi.

Analizde ayrıca İran'ın etkisinin azalmasının ardından bölgede oluşabilecek yeni dengelerde Türkiye'nin rolünün dikkatle takip edildiği ifade edildi. The Jerusalem Post'taki değerlendirmede, İran'ın zayıflamasının ardından Orta Doğu'da yeni bir rekabet döneminin başlayabileceği öne sürülürken, Türkiye'nin bu süreçte etkili aktörlerden biri olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Analizde, bölgedeki gelişmelerin yalnızca mevcut çatışmalarla sınırlı olmadığı, aynı zamanda yeni bir güç dengesi arayışını da beraberinde getirdiği değerlendirmesi paylaşıldı.

Kararı duyurdular: UEFA dev maçı iptal etti!
Dünya

Kararı duyurdular: UEFA dev maçı iptal etti!

UEFA, Arjantin ile İspanya arasında 27 Mart'ta Katar'da oynanması planlanan "Finalissima" maçının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açı..
Açık açık söylemek zorunda kaldılar! İsrail’de bomba İran itirafı
Gündem

Açık açık söylemek zorunda kaldılar! İsrail’de bomba İran itirafı

Siyonist rejimin sözde aşılmaz denilen hava savunma sistemleri, İran'ın misket bombası yüklü füzeleri karşısında çaresiz kaldı. İsrail'in Ma..
Anketten flaş sonuçlar! CHP erirken AK Parti arayı açıyor!
Gündem

Anketten flaş sonuçlar! CHP erirken AK Parti arayı açıyor!

Siyaset arenasındaki suların durulmadığı şu günlerde GENAR Araştırma, Mart ayı seçim anketiyle seçmenin nabzını tuttu. Ana muhalefet partisi..
Kemalist Özlem Gürses'ten Siyonist seviciliği
Gündem

Kemalist Özlem Gürses'ten Siyonist seviciliği

Sözde gazeteci Özlem Gürses yaptığı bir yorumda İran'ı ordusuz ve teröre başvuran bir yapı göstererek Siyonistlerin değirmenine su taşıdı...
İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"
Dünya

İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"

ABD medyası, İsrail’in İran ile devam eden çatışmalarda balistik füze savunma sistemlerinin "kritik derecede azaldığı" yönünde Washington’ı ..
Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!
Dünya

Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!

Arap Birliği, İsrail’in uluslararası yardım kuruluşlarının lisanslarını iptal etmesini "insani bir felaket" olarak nitelendirerek dünyaya "İ..
