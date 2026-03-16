Gökyüzü çelik ağlarla örülecek! Resmen düğmeye basıldı, 12 Adet Patriot için imzalar sessiz sedasız atılıyor

Orta Doğu'daki tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde Kuveyt, hava sahasını korumak için dünyanın en gelişmiş sistemlerinden olan Patriot füzeleri için ABD ile masaya oturdu. Son 48 saatte onlarca balistik füze ve İHA'yı havada imha eden ülke, savunma kapasitesini artırmak amacıyla 12 adet yeni füzeyi envanterine katmak için girişimlere resmen başladı. Uzmanlar, bu kritik hamlenin bölgedeki balistik tehditlere karşı "geçilmez bir kalkan" oluşturacağını ve savunma dengelerini kökten değiştireceğini vurguluyor.