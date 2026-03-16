Gökyüzü çelik ağlarla örülecek! Resmen düğmeye basıldı, 12 Adet Patriot için imzalar sessiz sedasız atılıyor
Gökyüzü çelik ağlarla örülecek! Resmen düğmeye basıldı, 12 Adet Patriot için imzalar sessiz sedasız atılıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gökyüzü çelik ağlarla örülecek! Resmen düğmeye basıldı, 12 Adet Patriot için imzalar sessiz sedasız atılıyor

Orta Doğu'daki tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde Kuveyt, hava sahasını korumak için dünyanın en gelişmiş sistemlerinden olan Patriot füzeleri için ABD ile masaya oturdu. Son 48 saatte onlarca balistik füze ve İHA'yı havada imha eden ülke, savunma kapasitesini artırmak amacıyla 12 adet yeni füzeyi envanterine katmak için girişimlere resmen başladı. Uzmanlar, bu kritik hamlenin bölgedeki balistik tehditlere karşı "geçilmez bir kalkan" oluşturacağını ve savunma dengelerini kökten değiştireceğini vurguluyor.

Orta Doğu'da artan güvenlik riskleri ve bölgesel gerilimler, Körfez ülkelerini hava savunma kapasitelerini güçlendirmeye yönlendiriyor. Son olarak Kuveyt'in, envanterini güçlendirmek amacıyla Patriot hava savunma füzesi tedariki için ABD ile yeni bir görüşme sürecine başlayabileceği iddia edildi.

Savunma çevrelerinde konuşulan bilgilere göre Kuveyt yönetimi, hava sahasını balistik füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı daha güçlü hale getirmek amacıyla 12 adet Patriot hava savunma füzesi satın alma planını gündemine aldı.

Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan askeri gelişmeler ve füze saldırıları, Körfez ülkelerinin hava savunma sistemlerine olan ihtiyacını artırdı. Kuveyt Savunma Bakanlığı kısa süre önce yaptığı açıklamada, ülke hava savunma sistemlerinin son 48 saat içinde 12 balistik füze ve 23 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

Uzmanlara göre bu gelişmeler, Kuveyt'in mevcut savunma kapasitesini güçlendirme yönündeki kararlarını hızlandırdı. Özellikle balistik füze ve İHA tehditlerinin artması, Patriot hava savunma füzesi gibi gelişmiş sistemlere olan talebi yükseltiyor. Kuveyt ile ABD arasındaki savunma iş birliği uzun yıllardır devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce Kuveyt'in mevcut Patriot sistemlerinin modernizasyonu ve yeniden sertifikalandırılması için yaklaşık 400 milyon dolarlık bir satış paketine onay vermişti.

Ayrıca 2026 yılında Washington yönetimi, Kuveyt'in Patriot sistemlerinin bakım ve teknik destek faaliyetlerini kapsayan yaklaşık 800 milyon dolarlık yeni bir destek paketini de onayladı.

Kuveyt'in 12 adet Patriot hava savunma füzesi için görüşmelere başlayabileceği iddiası, Körfez bölgesinde hava savunma sistemlerine yönelik yeni bir tedarik dalgasının yaşanabileceği yorumlarına neden oldu. Savunma uzmanlarına göre bölgedeki gerilimler sürdükçe, Körfez ülkelerinin ileri teknoloji hava savunma sistemlerine yatırım yapmayı sürdürmesi bekleniyor.

