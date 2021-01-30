2021-01-30 11:09:26 Yılanlar hakkında şaşırtan ilginç bilgiler...
İşte yılanlar hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler...
İşte yılanlar hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler...
Yılanların görüş mesafesi yaklaşık olarak 2,5 m’dir. İlerisini sadece kobra gibi başını yukarıya doğru kaldırabilen yılanlar görebilir.
Hangi tür olursa olsun yılanlar duyamazlar.
Yılanların sesi duyamadığından avının vücut sıcaklığı ve hareketlerine göre yol alır.
Zehirlerini üst dişlerinden salgılarlar ve bir enjektör gibi avına saplanır.
Yılan vücudun da başındaki yumuş aksı kemikler haricinde kemik bulunmaz.
Derisi kaygan bir yapıya sahiptir. Eğer sert bir derisi olsaydı sürünürken yırtılabilir yılan ölebilirdi.
Üremek için yumurtlayan yılanlar tek üremede 20’ye yakın yumurtlayabilir ve bunların yerini dilleri sayesinde kolayca bulabilir.
Yılanların yol göstericisi dilleridir. Yönlerini bulurken dillerini kullandıkları gibi giderken yerde bıraktıkları sıvı sayesinde bir birlerini de bulabilirler.
Yılanlar avını yutarken soluk borusunu girişini dışarıya çıkarır ve büyük avlarını yutarken bu şekilde nefes alabilir.
Yılanların vücudunda çok güçlü bir sıvı bulunur. Avı ne kadar büyük olursa olsun kolayca öğütebilir.
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