BBP Eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Merhum BBP Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı belgeler ortaya çıktı. Kazanın yaşandığı değerlendirilen saatlerde bölgede 2 F-16 ve 1 F-4 savaş uçağının uçuş yaptığı görüntüler radar kayıtlarına yansırken, dönemin istihbarattan sorumlu emniyet amirinin geçtiği notta Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu, yaşadığı bilgisi yer aldı. Ayrıca helikopterdeki önemli cihazların, görevli olmayan askerler tarafından söküldüğü de tespit edildi.