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BBP Eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

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BBP Eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Merhum BBP Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı belgeler ortaya çıktı. Kazanın yaşandığı değerlendirilen saatlerde bölgede 2 F-16 ve 1 F-4 savaş uçağının uçuş yaptığı görüntüler radar kayıtlarına yansırken, dönemin istihbarattan sorumlu emniyet amirinin geçtiği notta Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu, yaşadığı bilgisi yer aldı. Ayrıca helikopterdeki önemli cihazların, görevli olmayan askerler tarafından söküldüğü de tespit edildi.

#1
Foto - BBP Eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu bildirildi.

#2
Foto - BBP Eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye Olmak" ile "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi.

#3
Foto - BBP Eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde bulunduğunun belirlendiği, Ankara merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 27 şüphelinin adreslerine yönelik 13 Temmuz 2026 günü saat 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenlendiği aktarıldı.

#4
Foto - BBP Eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Operasyon kapsamında 25 şüphelinin yakalandığı bildirilirken, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunmaları nedeniyle yakalanamadıkları, söz konusu şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

#5
Foto - BBP Eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Soruşturmaya ilişkin çarpıcı belgeler ortaya çıktı. Kazanın gerçekleştiği değerlendirilen saat aralığında iki F-16 ve bir F-4 uçağının olay mahalli yakınlarında uçuşlar gerçekleştirdiği belirlendi.

#6
Foto - BBP Eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri D.Ö.'nün emniyete geçtiği bilgi notunda da çarpıcı detaylar yer aldı. Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu, ölü olmadığı notta belirtildi.

#7
Foto - BBP Eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Helikopter düştükten sonra bir grup askerin görevli olmadıkları halde kaza yerine gittikleri, GPS ve karakutu gibi helikopterdeki önemli cihazları söktüğü belgelerle kanıtlandı.

#8
Foto - BBP Eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Sivil kaza kırım ekibinin hazırladığı 31.03.2009 tarihli ilk tutanağında, helikopterdeki cihazların söküldüğü bilgisi yer alırken, 15.04.2009 tarihli ikinci tutanakta ise yağışlı hava nedeniyle cihazların hemen alınması gerektiğinin belirtildiği görüldü.

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