Kütahya’da Sürdürülebilir Dönüşüme Katkı Sağlayacak Sıfır Atık Hedefleri Açıklandı

Sıfır Atık Hareketi’nin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan bir toplum ve halk hareketi olduğunu söyleyen Ağırbaş, şöyle devam etti: “Bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan bir çevre hareketidir. UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’nda olan Kütahya’nın doğal hazineleri var. Bugün Kütahya güçlü sanayi altyapısı, akademik kapasitesi ile yeşil dönüşüm için son derece güçlü avantajlara sahiptir. Bu avantajları koruyabilmek için su kaynaklarımızı daha verimli kullanmak zorundayız. Sanayimizi döngüsel ekonomiye entegre ederek daha da güçlendirmeliyiz. Türkiye su stresi altında olan bir ülke. Bizler suyumuza sahip çıkmazsak, sanayi yatırımlarını daha az su kullanan şekilde planlamazsak bizden sonraki nesilleri karanlık günler bekliyor.”