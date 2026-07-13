  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 gün sonra koparmışlar! Tabuta kimse yaklaşamadı, özel kıyafetlerle uğurlandı! Eto'o, Mbappe'ye sahiplendi ‘Tatlı kan’ efsanesi çöktü! Sivrisineklerin sizi seçmesinin nedeni bakın neymiş? Yardım talebi söz konusu değil! Vatandaşa dolandırıcılık uyarısı BBP Eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş Kütahya’da Sürdürülebilir Dönüşüme Katkı Sağlayacak Sıfır Atık Hedefleri Açıklandı Vücudu baştan aşağı yeniliyor! Zencefil hastanenin yolunu unutuyor: Doğanın en güçlü iltihap sökücüsü Gerçek basın emekçileri tarafından 'Basın Emekçileri Derneği' kuruldu: Haberin namusuna sahip çıkacağız... Erzincan’ın gurur tablosu: LGS'de 3 şampiyon birden!
Aktüel
9
Yeniakit Publisher
Kütahya’da Sürdürülebilir Dönüşüme Katkı Sağlayacak Sıfır Atık Hedefleri Açıklandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kütahya’da Sürdürülebilir Dönüşüme Katkı Sağlayacak Sıfır Atık Hedefleri Açıklandı

Sıfır Atık Vakfı tarafından Kütahya Valiliği himayesinde düzenlenen Kütahya Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı’nda, kentin çevresel sürdürülebilirlik vizyonuna yön verecek Kütahya Sıfır Atık Hedef Belgesi kamuoyuna açıklandı.

#1
Foto - Kütahya’da Sürdürülebilir Dönüşüme Katkı Sağlayacak Sıfır Atık Hedefleri Açıklandı

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından, “Yerelden Ulusala İsraf ve Atık” temasıyla Türkiye genelinde yürütülen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında gerçekleştirilen Kütahya programı, Sonuç Konferansı ile tamamlandı. Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ile kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı. Program öncesinde Kütahya’da hayata geçirilen örnek sıfır atık uygulamalarının yer aldığı sergi alanı ziyaret edilirken, çalıştay sürecini anlatan tanıtım filmi katılımcılarla buluşturuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan konferansta Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan tarafından çalıştay süreci, tematik masa çalışmaları ve elde edilen çıktılara ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, il genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan Kütahya Sıfır Atık Hedef Belgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Ardından Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin hitaplarda bulundu

#2
Foto - Kütahya’da Sürdürülebilir Dönüşüme Katkı Sağlayacak Sıfır Atık Hedefleri Açıklandı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş; köklü medeniyet mirası, üretim kültürü ve doğal zenginlikleri ile Türkiye’nin müstesna şehri Kütahya’da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Şehrin geleceğine katkı sağlamak isteyen bütün paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün Kütahya’nın gelecek vizyonunu birlikte şekillendiriyoruz. Sıfır atık, kaynaklarını verimli kullanan, üretirken doğayı gözeten, tüketirken israftan kaçınan bir kalkınma modelidir. Bu anlayışın temelinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi bulunmaktadır. Sıfır Atık yaklaşımı Birleşmiş Milletler’de de kabul gören küresel bir hareket haline gelmiştir” dedi.

#3
Foto - Kütahya’da Sürdürülebilir Dönüşüme Katkı Sağlayacak Sıfır Atık Hedefleri Açıklandı

Ağırbaş, “Yaklaşık 3 ay önce burada gerçekleştirdiğimiz çalıştayda, 14 tematik masada çok farklı değerlendirmeler yapıldı.

#4
Foto - Kütahya’da Sürdürülebilir Dönüşüme Katkı Sağlayacak Sıfır Atık Hedefleri Açıklandı

Tüm paydaşların buluştuğu çalıştayın sonuç konferansını icra ediyoruz. Biz bu kıymetli çalıştayda, Kütahya’nın dününü, bugününü ve geleceğini tartıştık. Sorunlara ortak akılla çözüm bulmak istiyoruz. Kütahya çalıştayı, ortak aklın buluştuğu güçlü bir yönetim modeli olmuştur. Amacımız çok net; Türkiye’nin 81 ilindeki tüm şehirlerimizdeki sorunları dinlemek istiyoruz. Bu sorunlara vatandaşlarımızla beraber çözüm bulmak istiyoruz. İklim krizi global bir mesele. Çözümler ise her şehirde farklı. Kütahya’nın sorunları ile Muğla’nın sorunlarını kıyaslayamayız” dedi.

#5
Foto - Kütahya’da Sürdürülebilir Dönüşüme Katkı Sağlayacak Sıfır Atık Hedefleri Açıklandı

Sıfır Atık Hareketi’nin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan bir toplum ve halk hareketi olduğunu söyleyen Ağırbaş, şöyle devam etti: “Bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan bir çevre hareketidir. UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’nda olan Kütahya’nın doğal hazineleri var. Bugün Kütahya güçlü sanayi altyapısı, akademik kapasitesi ile yeşil dönüşüm için son derece güçlü avantajlara sahiptir. Bu avantajları koruyabilmek için su kaynaklarımızı daha verimli kullanmak zorundayız. Sanayimizi döngüsel ekonomiye entegre ederek daha da güçlendirmeliyiz. Türkiye su stresi altında olan bir ülke. Bizler suyumuza sahip çıkmazsak, sanayi yatırımlarını daha az su kullanan şekilde planlamazsak bizden sonraki nesilleri karanlık günler bekliyor.”

#6
Foto - Kütahya’da Sürdürülebilir Dönüşüme Katkı Sağlayacak Sıfır Atık Hedefleri Açıklandı

Haziran ayında düzenlenen Sıfır Atık Forumu ile Antalya’da 9-20 Kasım’da gerçekleştirilecek COP31 zirvesine ilişkin konuşan Ağırbaş, şunları söyledi: “Sıfır Atık Vakfı olarak Sıfır Atık Forumu’nu gerçekleştirdik. Sıfır Atık Forumu’nda bizler suyu, tarımı, dünyanın geleceğini konuştuk. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerindeki Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük çevre, iklim ve sıfır atık etkinliği olma özelliği taşıyor. Bu yıl Türkiye’de COP31 yapılacak. Ben de oranın Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonuyum. Dünyanın geleceği Türkiye ve Antalya’da konuşulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum’un liderliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye, COP31 Zirvesi’ne hazırlanıyor. Dünyadaki bütün uluslararası toplantılarda, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerindeki Sıfır Atık Vakfı Başkanı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel adalet çağrısını yineliyoruz.”

#7
Foto - Kütahya’da Sürdürülebilir Dönüşüme Katkı Sağlayacak Sıfır Atık Hedefleri Açıklandı

Kütahya Valisi Musa Işın, “Bu Türkiye’nin meselesi değil, dünyanın meselesidir. Son 30 yılda dünya 2 derece daha fazla ısındı. Bundan 30 yıl önce Avrupa soğuk kıta olarak bilinirken, bugün görüyoruz, insanlar Avrupa’da sıcaktan ölmeye başladılar. 2030’a kadar Uzakdoğu’daki küçük ada ülkeleri suyun altında kalacaklar. Geçen sene barajlarımızda doluluk oranları yüzde 1-5 civarlarındaydı. Bu sene yağmur yağmasaydı ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalacaktır. Bursa muslukları kapatmak üzereydi. Bütün bunlar, küresel ısınma ve çevre kirliliği sanayi ve üretimiyle birlikte dünyanın gündemine gelen bir hadisedir. Bize düşen görev çok” dedi.

#8
Foto - Kütahya’da Sürdürülebilir Dönüşüme Katkı Sağlayacak Sıfır Atık Hedefleri Açıklandı

Çalıştay sonuçlarının uygulamaya geçmesi halinde bütün emeklerin yerini bulacağını söyleyen Işın, “Sonuçları kolektif bir akılla topluma, hayatımıza yansıtmazsak o zaman bu konuşmaların anlamı kalmaz. Şunu yapacağız; ben sonuca bakarım. Sahaya nasıl yansıyacak? Kütahya’da başkanlığımda bir heyet marifetiyle kurumlardan STK’lara ve bireylere yansıyacak şekilde uygulama, değerlendirme ve izleme komitesi kuracağım. Bu kurum benim başkanlığımda sıklıkla bir araya gelecek” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kızılay Başkanı Yılmaz’dan Bakan Gürlek’e bağış teşekkürü
Gündem

Kızılay Başkanı Yılmaz’dan Bakan Gürlek’e bağış teşekkürü

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Türk Kızılay’a yaptığı bağış dolayısıyla teşekkür mesajı yayımla..
Ahbap’taki rezaletin ortaya saçıldığı günde Bakan Gürlek'ten anlamlı bağış! Kazandığı 150 bin lira tazminatı Kızılay’a gönderdi: Vatandaşımız güven içinde bağış yapabilir!
Gündem

Ahbap’taki rezaletin ortaya saçıldığı günde Bakan Gürlek'ten anlamlı bağış! Kazandığı 150 bin lira tazminatı Kızılay’a gönderdi: Vatandaşımız güven içinde bağış yapabilir!

Türkiye başında Haluk Levent’in olduğu Ahbap Derneği’ndeki 1 milyarlık bahis ve zimmet skandallarını konuşurken Adalet Bakanı Akın Gürlek, K..
Gençlerin yeni gözdesi bu meslek: Giriş 70 bin liradan başlıyor
Ekonomi

Gençlerin yeni gözdesi bu meslek: Giriş 70 bin liradan başlıyor

Gençler arasında son yıllarda binlerce kişilik alımların yapıldığı bir meslek büyük ilgi görüyor. Yükselen maaşlar ve düzenli kamu güvencesi..
Ormanda terk edilmiş araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit bulundu! Akla ilk gelen Ekrem İmamoğlu oldu ama olay Hindistan'da çıktı
Gündem

Ormanda terk edilmiş araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit bulundu! Akla ilk gelen Ekrem İmamoğlu oldu ama olay Hindistan'da çıktı

Ormanda terk edilmiş bir araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit para bulunduğu haberini duyan Türk halkının önemli kesiminin aklına ilk g..
Yurtdışına mı kaçacaktı? Haluk Levent hakkında yakalama kararı
Gündem

Yurtdışına mı kaçacaktı? Haluk Levent hakkında yakalama kararı

Deprem dönemi topladığı milyarlarca liralık yardımların hesabını veremeyen ve karanlık ilişkileriyle sürekli şaibe odağı olan Ahbap Derneği'..
Libya'da birliğe doğru! Kritik görüşme gerçekleşti
Dünya

Libya'da birliğe doğru! Kritik görüşme gerçekleşti

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Genelkurmay Başkan Vekili Selahaddin en-Nemruş ile Halife Hafter’in oğlu ve ülkenin doğusundaki Libya U..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23