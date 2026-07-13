Kütahya’da Sürdürülebilir Dönüşüme Katkı Sağlayacak Sıfır Atık Hedefleri Açıklandı

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından, “Yerelden Ulusala İsraf ve Atık” temasıyla Türkiye genelinde yürütülen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında gerçekleştirilen Kütahya programı, Sonuç Konferansı ile tamamlandı. Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ile kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı. Program öncesinde Kütahya’da hayata geçirilen örnek sıfır atık uygulamalarının yer aldığı sergi alanı ziyaret edilirken, çalıştay sürecini anlatan tanıtım filmi katılımcılarla buluşturuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan konferansta Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan tarafından çalıştay süreci, tematik masa çalışmaları ve elde edilen çıktılara ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, il genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan Kütahya Sıfır Atık Hedef Belgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Ardından Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin hitaplarda bulundu