Eto'o, Mbappe'ye sahiplendi

"O, her zaman kazanmayı hedefleyen ve hırslarının peşinden kararlılıkla giden gerçek bir lider. Bazı insanlar onun bu yüksek özgüvenini kibirle karıştırıyor. Hatta ona yönelik eleştirilerini haklı çıkarmak için bu argümanı kullanıyorlar; ancak ben bu yaklaşımları aşırı ve tamamen haksız buluyorum."