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Eto'o, Mbappe'ye sahiplendi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eto'o, Mbappe'ye sahiplendi

Kamerun'un dünya futboluna kazandırdığı en büyük yıldız Samuel Eto'o, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'ye yönelik kibir eleştirilerine katılmadığını açıkladı.

#1
Foto - Eto'o, Mbappe'ye sahiplendi

Le Parisien'e konuşan Kamerunlu eski golcü, Mbappe'nin saha içi ve dışındaki duruşunu değerlendirdi.

#2
Foto - Eto'o, Mbappe'ye sahiplendi

Yıldız oyuncunun tavırlarının sıklıkla yanlış anlaşıldığını belirten Eto'o, şunları söyledi:

#3
Foto - Eto'o, Mbappe'ye sahiplendi

"O, her zaman kazanmayı hedefleyen ve hırslarının peşinden kararlılıkla giden gerçek bir lider. Bazı insanlar onun bu yüksek özgüvenini kibirle karıştırıyor. Hatta ona yönelik eleştirilerini haklı çıkarmak için bu argümanı kullanıyorlar; ancak ben bu yaklaşımları aşırı ve tamamen haksız buluyorum."

#4
Foto - Eto'o, Mbappe'ye sahiplendi

''BEN ONDA KİBİR GÖRMÜYORUM'' - Mbappe'ye yönelik "kibirli" yakıştırmalarına kesin bir dille karşı çıkan Eto'o, "Şahsen ben onda kesinlikle bir kibir görmüyorum. Tam aksine, sadece büyük şampiyonların sahip olması gereken o güçlü özgüveni görüyorum." açıklamasında bulundu.

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