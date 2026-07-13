Yardım talebi söz konusu değil! Vatandaşa dolandırıcılık uyarısı
Toplu Konut İdaresi'nin adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin vatandaşlara uyarı yapıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Toplu Konut İdaresi'nin adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin vatandaşlara uyarı yapıldı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kurum yöneticilerinin isimleri kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı kamuoyunu uyardı.
TOKİ'nin yaptığı açıklamada, idare yöneticilerinin isimleri kullanılarak inşaat yüklenicisi ve müşavir firmalardan, afet bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için yardım talebinde bulunulduğuna yönelik bilgiler edinildiği belirtildi.
TOKİ "İdaremiz yöneticilerinin ismi kullanılarak İnşaat Yüklenicisi ve Müşavir Firmalardan Afet Bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız için yardım talebinde bulunulduğu bilgisi edinilmiştir.
İdaremiz yöneticilerinin herhangi bir sebeple yardım talebinde bulunmaları söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.
Açıklamanın devamında "Menfaat temini taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir.
Ayrıca söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.
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