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Yardım talebi söz konusu değil! Vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yardım talebi söz konusu değil! Vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

Toplu Konut İdaresi'nin adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin vatandaşlara uyarı yapıldı.

#1
Foto - Yardım talebi söz konusu değil! Vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kurum yöneticilerinin isimleri kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı kamuoyunu uyardı.

#2
Foto - Yardım talebi söz konusu değil! Vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

TOKİ'nin yaptığı açıklamada, idare yöneticilerinin isimleri kullanılarak inşaat yüklenicisi ve müşavir firmalardan, afet bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için yardım talebinde bulunulduğuna yönelik bilgiler edinildiği belirtildi.

#3
Foto - Yardım talebi söz konusu değil! Vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

TOKİ "İdaremiz yöneticilerinin ismi kullanılarak İnşaat Yüklenicisi ve Müşavir Firmalardan Afet Bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız için yardım talebinde bulunulduğu bilgisi edinilmiştir.

#4
Foto - Yardım talebi söz konusu değil! Vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

İdaremiz yöneticilerinin herhangi bir sebeple yardım talebinde bulunmaları söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

#5
Foto - Yardım talebi söz konusu değil! Vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

Açıklamanın devamında "Menfaat temini taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir.

#6
Foto - Yardım talebi söz konusu değil! Vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

Ayrıca söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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