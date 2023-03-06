2023-03-06 17:38:03 Yıkım çalışmaları sürüyor! İskenderun’da son durum
Hatay’ın İskenderun ilçesinde hasar alan binaların yıkım çalışmaları sürüyor.
Rusların Türkiye sınırındaki ev alımlarında duraksama başladı! Ruslar depremden korktu: Apar topar gidiyorlar
Hatay’ın İskenderun ilçesinde hasar alan binaların yıkım çalışmaları sürüyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremde hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen İskenderun'da, yıkımın en fazla olduğu yerleşim yerlerinden Mustafa Kemal Mahallesi'nde ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Acil yıkım kararı verilen binaların çevresinde polis ekipleri, güvenlik önlemi alıyor.
Ekipler, yıkımı tamamlanan alanlardaki molozları da temizliyor.
Depremde hasar gören yapılardan 32'sinin, ekipler tarafından yıkımının tamamlandığı öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23