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Yaşam
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Yıkım çalışmaları sürüyor! İskenderun’da son durum

2023-03-06 17:38:03
Yıkım çalışmaları sürüyor! İskenderun’da son durum

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hasar alan binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

#1
Foto - Yıkım çalışmaları sürüyor! İskenderun’da son durum

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremde hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor.

#2
Foto - Yıkım çalışmaları sürüyor! İskenderun’da son durum

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen İskenderun'da, yıkımın en fazla olduğu yerleşim yerlerinden Mustafa Kemal Mahallesi'nde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

#3
Foto - Yıkım çalışmaları sürüyor! İskenderun’da son durum

Acil yıkım kararı verilen binaların çevresinde polis ekipleri, güvenlik önlemi alıyor.

#4
Foto - Yıkım çalışmaları sürüyor! İskenderun’da son durum

Ekipler, yıkımı tamamlanan alanlardaki molozları da temizliyor.

#5
Foto - Yıkım çalışmaları sürüyor! İskenderun’da son durum

Depremde hasar gören yapılardan 32'sinin, ekipler tarafından yıkımının tamamlandığı öğrenildi.

#6
Foto - Yıkım çalışmaları sürüyor! İskenderun’da son durum

#7
Foto - Yıkım çalışmaları sürüyor! İskenderun’da son durum

#8
Foto - Yıkım çalışmaları sürüyor! İskenderun’da son durum

#9
Foto - Yıkım çalışmaları sürüyor! İskenderun’da son durum

#10
Foto - Yıkım çalışmaları sürüyor! İskenderun’da son durum

#11
Foto - Yıkım çalışmaları sürüyor! İskenderun’da son durum

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