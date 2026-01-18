  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurtlar Vadisi'nden Kuruluş Orhan’a sürpriz transfer! Rolü herkesi şaşırtacak İzmir İzmir olalı böyle kalabalık görmedi! Ziyarete gelen isim için oluşan insan seli olay oldu Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusundan kötü haber: “Artık yapacak bir şey kalmadı” MHRS kullananlar dikkat: Tüm paranız buharlaşabilir! İran’ı ayağa kaldıran “keskin nişancı” fotoğrafı! Bu iddia doğruysa, ortalık fena karışır İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti! Terör örgütünün feleği şaştı! Fare gibi köşeye sıkışan Mazlum Abdi, bakın ne yaptı Yaşlılık sigortası geliyor! Prim ödeyen hak iddia edebilecek
Kültür Sanat
7
Yeniakit Publisher
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusundan kötü haber: "Artık yapacak bir şey kalmadı"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusundan kötü haber: “Artık yapacak bir şey kalmadı”

Yeşilçam’ın simge isimlerinden, Battal Gazi serisinde canlandırdığı “Zıpzıp” karakteriyle tanınan usta oyuncu Necdet Kökeş’ten sevenlerini üzen haber geldi.

#1
Foto - Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusundan kötü haber: "Artık yapacak bir şey kalmadı"

27 Aralık’ta geçirdiği kalp krizi sonrası Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan sanatçının sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

#2
Foto - Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusundan kötü haber: "Artık yapacak bir şey kalmadı"

Usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgileri kardeşi Bülent Kökeş paylaştı. “Üçüncü Adam” adlı sosyal medya hesabına konuşan Bülent Kökeş, yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Necdet Kökeş’in durumunun ciddi olduğunu belirterek, “Yapılan tetkiklerde beynine pıhtı attığı tespit edildi” dedi.

#3
Foto - Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusundan kötü haber: "Artık yapacak bir şey kalmadı"

Edinilen bilgilere göre, Kökeş'in akciğerlerindeki sorunlar devam ettiği için çoğunlukla uyutuluyor ve solunumunu rahatlatmak amacıyla boğazına bir delik açıldığı öğrenildi.

#4
Foto - Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusundan kötü haber: "Artık yapacak bir şey kalmadı"

Doktorlar da "bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı" açıklaması yaptı.

#5
Foto - Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusundan kötü haber: "Artık yapacak bir şey kalmadı"

Yapılan paylaşımda usta oyuncunun yaşı ve maddi imkânlarının bu bakımı karşılayabilecek durumda olmadığı da belirtildi.

#6
Foto - Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusundan kötü haber: "Artık yapacak bir şey kalmadı"

1944 yılında Adana’da doğan Necdet Kökeş, sinema kariyerine 1970 yapımı “Bütün Aşklar Tatlı Başlar” filmiyle başladı. Yaklaşık 100 filmde rol alan Kökeş, özellikle Cüneyt Arkın’la birlikte oynadığı Battal Gazi serisinde canlandırdığı “Zıpzıp” karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Usta oyuncu ayrıca Deli Dumrul, Şaban Askerde, Hakanlar Çarpışıyor, Leblebi Tozu ve Avrupalı gibi pek çok Yeşilçam filminde de izleyici karşısına çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Valiliğinden uyarısı: Pazar sabah saatlerinden itibaren...
Gündem

İstanbul Valiliğinden uyarısı: Pazar sabah saatlerinden itibaren...

İstanbul Valiliği mega kentte yaşayan milyonlarca vatandaşı fırtınaya karşı uyardı.
Buzulların altındaki saatli bomba! Grönland’da soğuk savaşın zehirli mirası gün yüzüne çıkıyor
Dünya

Buzulların altındaki saatli bomba! Grönland’da soğuk savaşın zehirli mirası gün yüzüne çıkıyor

Grönland, son günlerde yalnızca Arktik’in eriyen buzlarıyla değil, Soğuk Savaş’tan kalan gölgelerle de dünya gündeminin merkezine yerleşmiş ..
'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Medya

'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp salıverilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin?
Gündem

50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin?

Derya Çayırgan’ın ifadesine konu olan lüks mülk havadan görüntülendi.
Trump'a tokat: Çok ileri gitti
Dünya

Trump'a tokat: Çok ileri gitti

Son dönemde dünyada birçok tartışmalı karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump yapılan son anketlerde büyük bir şok yaşadı.
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23