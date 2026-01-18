Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusundan kötü haber: “Artık yapacak bir şey kalmadı”
Yeşilçam’ın simge isimlerinden, Battal Gazi serisinde canlandırdığı “Zıpzıp” karakteriyle tanınan usta oyuncu Necdet Kökeş’ten sevenlerini üzen haber geldi.
27 Aralık’ta geçirdiği kalp krizi sonrası Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan sanatçının sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.
Usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgileri kardeşi Bülent Kökeş paylaştı. “Üçüncü Adam” adlı sosyal medya hesabına konuşan Bülent Kökeş, yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Necdet Kökeş’in durumunun ciddi olduğunu belirterek, “Yapılan tetkiklerde beynine pıhtı attığı tespit edildi” dedi.
Edinilen bilgilere göre, Kökeş'in akciğerlerindeki sorunlar devam ettiği için çoğunlukla uyutuluyor ve solunumunu rahatlatmak amacıyla boğazına bir delik açıldığı öğrenildi.
Doktorlar da "bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı" açıklaması yaptı.
Yapılan paylaşımda usta oyuncunun yaşı ve maddi imkânlarının bu bakımı karşılayabilecek durumda olmadığı da belirtildi.
1944 yılında Adana’da doğan Necdet Kökeş, sinema kariyerine 1970 yapımı “Bütün Aşklar Tatlı Başlar” filmiyle başladı. Yaklaşık 100 filmde rol alan Kökeş, özellikle Cüneyt Arkın’la birlikte oynadığı Battal Gazi serisinde canlandırdığı “Zıpzıp” karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Usta oyuncu ayrıca Deli Dumrul, Şaban Askerde, Hakanlar Çarpışıyor, Leblebi Tozu ve Avrupalı gibi pek çok Yeşilçam filminde de izleyici karşısına çıktı.
