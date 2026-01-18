Pazar klasiği yine Hasan Şaş'tan: Sen kimsin ya?

Efsane isim, "Bir menajer çıkacak, 2028'e kadar kontratlı oyuncu için burada mutsuz diyecek. Ve sen buna aksiyon alamayacaksın. Niye alamıyorsun? Çünkü senin yedek kulüben yok. Galatasaray'ı hiçbir oyuncu veya menajeri tehdit edemez. Biz Galatasaray'la doğduk, onunla büyüyoruz. Biz hep onun peşindeyiz, onun için herkes haddini bilecek. Kimsin sen ya? Bu açıklamayı git, kulüp başkanından randevu al, orada söyle. Adam gibi söyle. Sende kötü niyet var çünkü" açıklamasını yaptı.