SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Pazar klasiği yine Hasan Şaş'tan: Sen kimsin ya?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Pazar klasiği yine Hasan Şaş'tan: Sen kimsin ya?

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Hasan Şaş, geçtiğimiz günlerde Torreira'nın menajerinin yaptığı açıklamalara ateş püskürdü. Yönetimi de eleştirdi.

#1
Foto - Pazar klasiği yine Hasan Şaş'tan: Sen kimsin ya?

sporON kanalında yorumlarda bulunan Galatasaray'ın efsane futbolcusu Hasan Şaş, Torreira'nın temsilcisine çattı. Şaş, "Menajeri açıklama yaptı Torreira'nın değil mi? Niye yapıyor bu açıklamayı? Ben nasıl Barış'a konuştuysam, Barış'a kendisini yanlış yönlendirmeye çalışan menajerler var diye konuştuysam, buna da konuşurum. Niye yapıyor bu konuşmaları? Çünkü Torreira'nın yedeği yok" dedi.

#2
Foto - Pazar klasiği yine Hasan Şaş'tan: Sen kimsin ya?

Hasan Şaş, "Yani senin öyle bir yedek kulüben olacak ki, böyle bir açıklama mı yapıyorsun? Al git diyeceksin. İşte büyük takım budur. Büyük takımı kimse tehdit edemez. Büyük takımı tehdit edecek pozisyona kimse gelemez. Ne Galatasaray Kulübü Başkanı getirir ne yöneticisi getirir ne de taraftarı getirir" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Pazar klasiği yine Hasan Şaş'tan: Sen kimsin ya?

Efsane isim, "Bir menajer çıkacak, 2028'e kadar kontratlı oyuncu için burada mutsuz diyecek. Ve sen buna aksiyon alamayacaksın. Niye alamıyorsun? Çünkü senin yedek kulüben yok. Galatasaray'ı hiçbir oyuncu veya menajeri tehdit edemez. Biz Galatasaray'la doğduk, onunla büyüyoruz. Biz hep onun peşindeyiz, onun için herkes haddini bilecek. Kimsin sen ya? Bu açıklamayı git, kulüp başkanından randevu al, orada söyle. Adam gibi söyle. Sende kötü niyet var çünkü" açıklamasını yaptı.

#4
Foto - Pazar klasiği yine Hasan Şaş'tan: Sen kimsin ya?

Lucas Torreira'nın temsilcisi geçtiğimiz günlerde, "Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçenlerde İstanbul'da kaldım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı" demişti.

