Diyarbakır'ın Gelincik Dağı Kapadokya'ya rakip olacak
IHA Giriş Tarihi:

Diyarbakır'ın Gelincik Dağı Kapadokya'ya rakip olacak

Güneydoğu'nun Kapadokya'sı Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Gelincik Dağı turizme kazandırılmayı bekliyor

#1
Foto - Diyarbakır'ın Gelincik Dağı Kapadokya'ya rakip olacak

Güneydoğu Torosları'nın bir kolu olan Gelincik Dağı, ilçenin 4 kilometre kuzeybatısında bulunuyor. Doğal bir kaya yapısından oluşan dağ, doğaseverler tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

#2
Foto - Diyarbakır'ın Gelincik Dağı Kapadokya'ya rakip olacak

Uzaktan bakıldığında, insan dizisi şeklinde taş yığınlarının bulunduğu dağ, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Bin 500 rakımda bulunan dağ, birçok yaban hayvanının yaşam alanı haline gelmiş durumda

#3
Foto - Diyarbakır'ın Gelincik Dağı Kapadokya'ya rakip olacak

İlçede vatandaşlar, Çermik Gelincik Dağı'nın, görsel olarak Kapadokya'dan farksız olmasına rağmen, turizm alanında hak ettiği değeri almadığını söyledi.

#4
Foto - Diyarbakır'ın Gelincik Dağı Kapadokya'ya rakip olacak

Her yıl binlerce insanın bu eşsiz doğal güzelliği görmek için ilçeye geldiğini belirten vatandaşlar

#5
Foto - Diyarbakır'ın Gelincik Dağı Kapadokya'ya rakip olacak

Gelincik Dağı'nın yeterli tanıtım yapılması, sosyal tesislerle Kapadokya ile yarışabilecek bir seviyeye gelebileceğini söyledi.

#6
Foto - Diyarbakır'ın Gelincik Dağı Kapadokya'ya rakip olacak

Paleolitik döneme ait, kaya üzerine kabartma resimlerin de yer aldığı dağ, doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

