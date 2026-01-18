  • İSTANBUL
Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Termometre eksi 22'yi gösterdi: Bütün şehirde hayat dondu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Termometre eksi 22'yi gösterdi: Bütün şehirde hayat dondu!

Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 22'yi gösterirken, Kızılırmak’ın yanı sıra bitkiler, ağaçlar, aydınlatma direkleri soğuk havanın etkisiyle dondu.

#1
Foto - Termometre eksi 22'yi gösterdi: Bütün şehirde hayat dondu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) soğuk hava uyarısında bulunduğu Sivas'ta termometreler gece saatlerinde sıfırın altına 22 dereceyi gösterdi.

#2
Foto - Termometre eksi 22'yi gösterdi: Bütün şehirde hayat dondu!

KIZILIRMAK DA BUZ TUTTU Soğuk havası ile ün salan Sivas'tan doğarak Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, kısmen dondu.

#3
Foto - Termometre eksi 22'yi gösterdi: Bütün şehirde hayat dondu!

AYDINLATMA DİREĞİ DAHİ DONDU Öte yandan kentte bulunan bitkiler ve ağaçlar da dondu.

#4
Foto - Termometre eksi 22'yi gösterdi: Bütün şehirde hayat dondu!

Yüzeyleri buzla kaplanan bitkiler ve ağaçlar, mest eden görüntüler ortaya sundu.

#5
Foto - Termometre eksi 22'yi gösterdi: Bütün şehirde hayat dondu!

SİVAS'TAKİ KIŞ MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Selçuklu Devleti simgesi olan ve Sivas'taki aydınlatma direklerinin üzerinde bulunan çift başlı kartal figürü de soğuk havaya yenik düştü.

#6
Foto - Termometre eksi 22'yi gösterdi: Bütün şehirde hayat dondu!

Kentteki soğuk havanın yansımaları havadan görüntülendi.

