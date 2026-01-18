Termometre eksi 22'yi gösterdi: Bütün şehirde hayat dondu!
Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 22'yi gösterirken, Kızılırmak’ın yanı sıra bitkiler, ağaçlar, aydınlatma direkleri soğuk havanın etkisiyle dondu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) soğuk hava uyarısında bulunduğu Sivas'ta termometreler gece saatlerinde sıfırın altına 22 dereceyi gösterdi.
KIZILIRMAK DA BUZ TUTTU Soğuk havası ile ün salan Sivas'tan doğarak Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, kısmen dondu.
AYDINLATMA DİREĞİ DAHİ DONDU Öte yandan kentte bulunan bitkiler ve ağaçlar da dondu.
Yüzeyleri buzla kaplanan bitkiler ve ağaçlar, mest eden görüntüler ortaya sundu.
SİVAS'TAKİ KIŞ MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Selçuklu Devleti simgesi olan ve Sivas'taki aydınlatma direklerinin üzerinde bulunan çift başlı kartal figürü de soğuk havaya yenik düştü.
Kentteki soğuk havanın yansımaları havadan görüntülendi.
