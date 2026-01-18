Beşiktaş Beşiktaş olalı böyle zulmü görmedi hakikaten! Gitmesi ayrı dert kalması ayrı dert...

Villa, 24 yaşındaki futbolcu için bu sezon başında Nice Kulübü'ne 30 milyon euro ödemişti. Ancak 1.88 boyundaki futbolcunun İngiltere kariyeri pek de iyi geçmiyor. Evann Guessand şu ana kadar Premier Lig'de 12 karşılaşmaya çıktı. Sahada ise sadece 516 dakika kaldı.