Beşiktaş Beşiktaş olalı böyle zulmü görmedi hakikaten! Gitmesi ayrı dert kalması ayrı dert...
Tammy Abraham transferinde takas ihtimali ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Aston Villa, Beşiktaş'a Evann Guessand'ı vermeyeceğini iletti.
Tammy Abraham transferinde takas ihtimali ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Aston Villa, Beşiktaş'a Evann Guessand'ı vermeyeceğini iletti.
İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş'tan Tammy Abraham'ı istiyor. Daha önce Premier Lig temsilcisinin bu transferde Evann Guessand'ı takas olarak önerebileceği konuşuluyordu. Ancak Villa, Fildişi Sahilli kanat oyuncusunu takasta kullanmayacağını net bir şekilde iletti.
Villa, 24 yaşındaki futbolcu için bu sezon başında Nice Kulübü'ne 30 milyon euro ödemişti. Ancak 1.88 boyundaki futbolcunun İngiltere kariyeri pek de iyi geçmiyor. Evann Guessand şu ana kadar Premier Lig'de 12 karşılaşmaya çıktı. Sahada ise sadece 516 dakika kaldı.
Evann Guessand'ın henüz gol veya asist katkısı yok. Bu sebeple Aston Villa'nın onu takasta kullanacağı düşünülüyordu.
Fakat Premier Lig ekibi, ciddi bir yatırım yaptığı oyuncudan bu kadar erken vazgeçmek istemiyor. Olası Tammy Abraham hamlesi takas yerine para karşılığında olacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23