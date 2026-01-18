  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zehir saçıyormuş! Sabah saatlerinde kullananlar dikkat: 1 dilimi bile vücudu zehirliyor! Bir isim daha mı? Beşiktaş orta saha transferinde Kristjan Asllani ismine yöneldi Ankara Esenboğa şahlanıyor! 3’üncü pist ve dev kule yarın hizmete giriyor Öğrencilerden inanılmaz buluş: Bunu ağaç kavunu kabuğuyla ürettiler!
Spor
8
Yeniakit Publisher
Tepki yağıyor! Tarih verdiler mi? Hiç hesapta olmayan gelişme: Okan Buruk'un istifa kararı...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Tepki yağıyor! Tarih verdiler mi? Hiç hesapta olmayan gelişme: Okan Buruk'un istifa kararı...

Gaziantep beraberliği sonrası #OkanBurukİstifa etiketi sosyal medyada Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Ancak tecrübeli teknik adamın şu aşamada istifa etmek gibi bir düşüncesi yok.

1
#1
Foto - Tepki yağıyor! Tarih verdiler mi? Hiç hesapta olmayan gelişme: Okan Buruk'un istifa kararı...

Galatasaray’da Gaziantep FK beraberliği sonrası sular ısındı. Şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılılarda sosya medyanın hedef tahtasındaki isim Okan Buruk.

#2
Foto - Tepki yağıyor! Tarih verdiler mi? Hiç hesapta olmayan gelişme: Okan Buruk'un istifa kararı...

#OkanBurukİstifa etiketi kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Ancak gelen bilgilere göre tecrübeli teknik adamın şu aşamada istifa gibi bir kararı bulunmuyor.

#3
Foto - Tepki yağıyor! Tarih verdiler mi? Hiç hesapta olmayan gelişme: Okan Buruk'un istifa kararı...

Galatasaray tarihinin en kötü yedek kulübesi mi?

#4
Foto - Tepki yağıyor! Tarih verdiler mi? Hiç hesapta olmayan gelişme: Okan Buruk'un istifa kararı...

Okan Buruk’un sezon başında transfer sürecine dair yaptığı iddialı açıklamalar, alınan başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi oldu.

#5
Foto - Tepki yağıyor! Tarih verdiler mi? Hiç hesapta olmayan gelişme: Okan Buruk'un istifa kararı...

Maç öncesinde Fotospor tarafından yapıan, "Tarihin En Kötü Yedek Kulübesi mi?" haberi de gündem oldu. Gaziantep karşısında kulübede bekleyen isimler; Batuhan, Günay, Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Dağhan, Eyüp Can, Cihan ve Kazımcan’dı. Okan Buruk 90 dakika boyunca Eren'in yerine Kazımcan'ı İlkay'ın yerine Ahmed Kutucu'yu sahaya sürebildi.

#6
Foto - Tepki yağıyor! Tarih verdiler mi? Hiç hesapta olmayan gelişme: Okan Buruk'un istifa kararı...

Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu:

#7
Foto - Tepki yağıyor! Tarih verdiler mi? Hiç hesapta olmayan gelişme: Okan Buruk'un istifa kararı...

-Birincisi, rakibimizi mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. 5-3-2 oynadılar. Öndeki santrforları da savunmaya geldi, katı savunma vardı. Burayı kaliteli ayaklarla açmanız gerekiyor. Erken bir gol önemliydi. Yunus'la pozisyon yakaladık, duran toplar vardı. Rakibe yarı sahayı geçirmedik. Yüzde 72-73 topa sahip olduk ilk yarıda. Daha çok üretebilirdik. Üretmekte zorlandık. Son ceza sahası çevresine girdiğimizde oyuncu sayımız azdı, ikinci yarı artırdık. Rakibin 2 duran top pozisyonu vardı, yarı sahamıza bile geçirdik. İkinci yarı kaptırdığımız topla verdiğimiz geçişler vardı. 3 oyuncumuza çarptı, oradan gol yedik. Daha çok üretebilirdik. Üretmede ikinci yarı zorlandık. Icardi'nin karşı karşıya pozisyonu var, kafa kafaya pozisyonu var. Sane'nin 1-2 kontrolü olsa karşı karşıya olabilirdi. Bizim gibi bir hücum takımının üreteceği pozisyonun altında kaldık. Daha üretken bir oyun oynamak, daha çabuk ve dikine oynamak, birebirleri oynamak gerekirdi. Hiçbirinde başarılı olamadık.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bay b

Gs ki taraftarları anlamak mümkün değil son on beş yılda bir çok şampiyonluk ve kupa bir çok pahalı transfer yaptığınız nankörlük bir fb li olarak söylüyorum biraz insaf ve kaybedilen bir şey yok yaptığınız ayıp bence
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler
Yerel

O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler

Kütahya’da fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor. Kütahya Valisi Musa Işın, “Bazı firmalar köy köy dolaşarak, minibüslerle anons yaparak iş..
Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı
Gündem

Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı

Bazı bakanlık ve kurumlarda yeni atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan ..
Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var
Gündem

Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var

Yemen'in Şebya vilayetine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti.

Ümit Karan hakkında şok karar
Gündem

Ümit Karan hakkında şok karar

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi
Gündem

İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girdi ve bölge..
İstanbul’da her zamanki gibi otobüs yangını
Gündem

İstanbul’da her zamanki gibi otobüs yangını

İstanbul’da yine, yeni, yeniden otobüs yangını çıktı. Üsküdar’da bir İETT otobüsünün motoru beceriksiz İBB kadrolarının bakımsız bırakması y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23