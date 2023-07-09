Yeşil her tonu burada! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Beştepe, "Sonunda gelebildim. Sürekli Instagram'dan, YouTube'dan gördüğüm bir yerdi. Birçok videoyu izleyip gelmiştim bir bilgim vardı yani burayla alakalı çok merak ettiğim bir yerdi. Doğasını falan çok merak ediyordum. Çok enteresan ve çok da güzel bir yer açıkçası. Balıkları, gölü, ne bileyim ağaçları, yeşili gerçekten çok güzel, nefes aldığınızı hissedebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.