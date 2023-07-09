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Yaşam
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Yeşil her tonu burada! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

2023-07-09 20:56:54
Yeşil her tonu burada! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Türkiye'nin saklı cennetlerinden Karagöl, ziyaretçilerini bekliyor.

#1
Foto - Yeşil her tonu burada! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

#2
Foto - Yeşil her tonu burada! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

İlçe merkezine 27 kilometre mesafede yer alan ve Türkiye'nin "saklı tabiat cennetleri" arasında gösterilen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yeşilin her tonunu barındıran ağaçları, yürüyüş yolları, piknik ve kamp alanlarıyla turistlerin vazgeçilmez noktalarından biri. Orman içerisinde yer alan Karagöl eşsiz manzarası ve yansımasıyla ziyaretçilerine güzel görüntüler sunuyor.

#3
Foto - Yeşil her tonu burada! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyen doğa ve fotoğraf tutkunları, tabiat parkının yolunu tutuyor. Eşiyle birlikte Osmaniye’den Karadeniz turuna çıkan Aytekin Kavcı, Borçka Karagöl’ü Türkiye'de gördüğü en iyi yerlerden biri olarak değerlendirerek, "Türkiye'nin yüzde 90'ını gezdim sonuna kadar ama böyle bir manzara, böyle bir güzellik daha önce rast gelmemişti. Pürüzsüz saf doğa, yeşillik dokunulmamış harika yani" dedi.

#4
Foto - Yeşil her tonu burada! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Bitlis’ten balayı turuna çıkan Büşra Öksüz ve Ramazan Öksüz çifti ise, "Sosyal medyadan gördük eşimle yeni evlendiğimiz için bir gezi turu yapalım dedik. Buralar müthiş gerçekten inanılmaz herkese tavsiye ediyorum. En çok büyüleyen şey her tarafın bu kadar yeşillik, temiz olması. Burada gerçek nefes alabildik yani" diye konuştu.

#5
Foto - Yeşil her tonu burada! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Sosyal medyadan sürekli gördüğünü ve doğasını çok merak ettiğini belirten Mine Beştepe de Borçka Karagöl’ü görmek için Sakarya’dan geldiğini söyledi.

#6
Foto - Yeşil her tonu burada! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Beştepe, "Sonunda gelebildim. Sürekli Instagram'dan, YouTube'dan gördüğüm bir yerdi. Birçok videoyu izleyip gelmiştim bir bilgim vardı yani burayla alakalı çok merak ettiğim bir yerdi. Doğasını falan çok merak ediyordum. Çok enteresan ve çok da güzel bir yer açıkçası. Balıkları, gölü, ne bileyim ağaçları, yeşili gerçekten çok güzel, nefes aldığınızı hissedebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Yeşil her tonu burada! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

İstanbul’dan arkadaşlarıyla Borçka Karagöl’e gelen Emre Baki ise, "Karadeniz gezisi olarak çıktık yola ve şu an Artvin'deyiz. Oldukça güzel gözüküyor. Yollarda arabayla çıkarken tabii ki zorluk yaşadık çünkü bozuk yollar. Kirletilmemiş, doğal yaşam devam ediyor, yeşillikler çok iyi.

#8
Foto - Yeşil her tonu burada! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Güzel olan taraflardan biri de yerlerde çöp göremedim. Çok fazla yabancı turist göremedim, yerel halkımız var. Onun dışında suda balıklar ve kano tarzı şeyler yapılıyor çok güzel" dedi.

#9
Foto - Yeşil her tonu burada! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

#10
Foto - Yeşil her tonu burada! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

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