  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Youtuber Sergen Yalçın yine çuvalladı! Beşiktaş'ın en büyük yıldızını yok etmişti ve sonrasına bakın... Berlin'de 101 yıllık yasağa isyan ettiler! Ülke krizde Alman’ın derdi nehirde yüzmek Sadece o ilde yetişiyor: Yeşil altının kilosu 122 TL'den satılıyor! İngiltere'den üzücü haber: Ismaila Sarr hayalleri bitti! Resmi açıklama geldi İBB davasında savunma yapan Aktaş, kirli çamaşırları ortaya döktü: Rüşvet çarkını ifşa etti, ‘EKOSİSTEM’İ çökertti! Osimhen artık rahat edecek! Demirovic 4 gün içinde İstanbul'da! Az bir fark kaldı Cilt lekelerini silip atan ve ışıltı veren havuç-pancar maskesi: A ve C vitamini deposuna dikkat! Yarım asırdır aynı tezgahın başında! Gaziantep’te bu mesleğin son temsilcisi kaldı Karadeniz’de bereket! ‘Gaz maz yok’ dediler şimdi enerji fışkırıyor
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Lüks yolcu uçağı hediye etmişti Trump’tan Katar’a 4,5 milyar dolarlık onay

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Lüks yolcu uçağı hediye etmişti Trump’tan Katar’a 4,5 milyar dolarlık onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump yönetiminin Katar’a 4.5 milyar dolarlık KC-46A tipi havadan yakıt ikmal uçakları ve ilgili ekipmanların satışını onayladığını duyurdu.

#1
Foto - Lüks yolcu uçağı hediye etmişti Trump’tan Katar’a 4,5 milyar dolarlık onay

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yönetimin Katar’a 4.5 milyar dolarlık KC-46A tipi havadan yakıt ikmal ikmal uçakları satışını onayladığı ifade edildi.

#2
Foto - Lüks yolcu uçağı hediye etmişti Trump’tan Katar’a 4,5 milyar dolarlık onay

Katar’ın en fazla 4 adet KC-46A uçağı, 4 yedek parça dahil olmak üzere 8 adet PW4062 turbofan motoru, radar uyarı alıcıları, kızılötesi karşı önlem sistemleri ve diğer ekipman ve destek hizmetlerini satın almak istediği belirtildi.

#3
Foto - Lüks yolcu uçağı hediye etmişti Trump’tan Katar’a 4,5 milyar dolarlık onay

Satışın onay için ABD Kongre’sine gönderildiği aktarıldı. Bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulanan satışın, "stratejik bir bölgesel ortağın güvenliğini iyileştirmeye yardımcı olarak" ABD ulusal güvenliğini destekleyeceği kaydedildi.

#4
Foto - Lüks yolcu uçağı hediye etmişti Trump’tan Katar’a 4,5 milyar dolarlık onay

Katar, Orta Doğu’daki en büyük ABD askeri üssü olan El-Udeid Hava Üssü’ne ev sahipliği yapıyor. 28 Şubat’ta başlayan çatışma sırasında üs, İran tarafından birkaç kez hedef alınmıştı.

#5
Foto - Lüks yolcu uçağı hediye etmişti Trump’tan Katar’a 4,5 milyar dolarlık onay

Körfez ülkesi, ABD Başkanı Donald Trump’a lüks bir yolcu uçağı hediye etmişti. Söz konusu uçak artık başkanlık uçağı olarak kullanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti ilçe başkanlığına alçak saldırı
Gündem

AK Parti ilçe başkanlığına alçak saldırı

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından saldırı gerçekleştiri..
Son 3 günde 70’ten fazla sarsıntı İstanbul’da 3,1 şiddetinde bir deprem daha
Gündem

Son 3 günde 70’ten fazla sarsıntı İstanbul’da 3,1 şiddetinde bir deprem daha

Salı gününden bu yana 70'in üstünde depremle sarsılan İstanbul'da 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Adalar açıklarında saat 11..
Kuytul'un cemaati azarladığı video gündem oldu! Çocuklara bile tahammülü yok
Gündem

Kuytul'un cemaati azarladığı video gündem oldu! Çocuklara bile tahammülü yok

Adana'da düzenlenen ‘Kuytulcular' operasyonunda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un Kadir Gecesi'nde düzenlediği sohbette çocuklar yüzünden..
Genç kızdan CHP seçmenine olay çıkış
Gündem

Genç kızdan CHP seçmenine olay çıkış

Bir genç kızın sokak röportajında CHP seçmenine yönelik kullandığı sert ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik s..
Rüşvetçilerin dili çözüldü! İtiraflar geliyor Ekrem kıvırıyor
Gündem

Rüşvetçilerin dili çözüldü! İtiraflar geliyor Ekrem kıvırıyor

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu, müteahhit Seyfi Beyaz’ın 7 dükkân, 5 daire ve 3.5 milyon lira rüşvet verdiğini itiraf etmesinin ardından..
Öcalan’dan İran’a çağrı! Bakırhan anlattı: İran bunları yapmazsa Kürtler harekete geçecek!
Gündem

Öcalan’dan İran’a çağrı! Bakırhan anlattı: İran bunları yapmazsa Kürtler harekete geçecek!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak hukuki adımlardan PKK’lıların dönüş takvimine, Abdul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23