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Dünya
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Dünyanın en kötüleri arasında! Terör devleti İsrail sondan 10’uncu

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AA Giriş Tarihi:

Dünyanın en kötüleri arasında! Terör devleti İsrail sondan 10’uncu

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı, uçakların kalkış ve inişleri bir arada değerlendirildiğinde, dünyanın en fazla aksaklık yaşanan havalimanları arasına girdi.

#1
Foto - Dünyanın en kötüleri arasında! Terör devleti İsrail sondan 10’uncu

Flightradar24 verilerine göre, dün grev nedeniyle büyük kaosun yaşandığı ve uçuşların bir süre durdurulduğu Ben Gurion Havalimanı, dünyada uçuşlarda en fazla aksaklığın yaşandığı 10'uncu havalimanı oldu.

#2
Foto - Dünyanın en kötüleri arasında! Terör devleti İsrail sondan 10’uncu

Personel yetersizliği nedeniyle yılın en yoğun döneminde büyük kargaşanın yaşandığı havalimanında, uçuşların ortalama 90 dakika gecikmesi, havalimanının bugün itibarıyla en fazla aksaklık yaşanan havalimanları arasına girmesine yol açtı.

#3
Foto - Dünyanın en kötüleri arasında! Terör devleti İsrail sondan 10’uncu

Personelin işe dönmüş olmasına rağmen havalimanındaki durumun ancak hafta sonu normale dönmesi bekleniyor.

#4
Foto - Dünyanın en kötüleri arasında! Terör devleti İsrail sondan 10’uncu

Son iki haftadır uçuşlarda ve bagaj teslimlerinde aksaklıkların yaşandığı İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda, çalışanların grevi nedeniyle tüm check-in kontuarları kapatılmış ve uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

#5
Foto - Dünyanın en kötüleri arasında! Terör devleti İsrail sondan 10’uncu

Söz konusu havalimanı, 20 Ağustos Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla uçakların inişine kapatılmış, kısa bir süre sonra uçuşlar kademeli olarak tekrar başlatılmıştı.

#6
Foto - Dünyanın en kötüleri arasında! Terör devleti İsrail sondan 10’uncu

Netanyahu, "Havalimanı normal şekilde açık ve çalışmaya devam edecek. Yoluna çıkacak olan, evine uçup gidecek." diyerek iş bırakan personeli tehdit etmişti.

#7
Foto - Dünyanın en kötüleri arasında! Terör devleti İsrail sondan 10’uncu

İsrail Maliye Bakanlığı, grevin ülke ekonomisine maliyetinin 10 milyon dolar olduğunu kaydetmişti.

#8
Foto - Dünyanın en kötüleri arasında! Terör devleti İsrail sondan 10’uncu

Dünyanın en kötüleri arasında! Terör devleti İsrail sondan 10’uncu

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