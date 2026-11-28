Akit’e değerlendirmede bulunan Kürşat Mican, “Milletvekilliği Dokunulmazlığı konusu oldum olası bir garip muamma olarak varlığını sürdüregelen bir durumdur. Meclisteki Vekillerin dokunulmazlığı olmalı mı, olmamalı mı? Şu an ki tabloya göre 'Vekil' olan bir kişi en ağır suçlarla itham edilse dahi dokunulmazlık kılıfı altında korunaklı bir şekilde hayatını idame ettirebiliyor. Vekil olmayan bir vatandaş aynı suçlarla ilgili anında tutuklanıp yargılanıyorken, Milletvekili ayrıcalığına sahip kişi elini kolunu sallayarak geziyor. İşte bu tenakuz olmaz, olmamalı! Zira 'Adalet' kavramı herkesin ama herkesin suç işlediği anda yargılanabildiği durumlarda gerçek manasını bulur.