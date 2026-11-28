“Son yıllarda siyasi çevrelerde, belediyelerde vs. gündeme gelen yolsuzluklar, rüşvet, fon hırsızlığı, cinsel taciz gibi mevzular millet olarak hepimizin midesini bulandırmakta, ülkemiz adına kalbimizi yaralamakta ve halk nezdinde giderek artan bir güvensizliğe neden olmaktadır” diyen Kürşat Mican şu görüşleri dile getirdi: “Milletvekilliği, belediye başkanlığı gibi alanlar kişinin rahatça at koşturabildiği, kuralsız, kanunsuz işleri kolaylıkla döndürebildiği, siyaseti amansız bir rant sahasına çevirebildiği yerler olmamalıdır. Milletvekilliği zırhı her türevden ahlaksızlığı, sapkınlığı ve yolsuzluğu kamufle eden bir araç haline gelmemelidir. Elbette ki temiz ve namuslu vekillerimiz sözümüz dışındadır ve böyle vekiller başımıza taçtır. Lakin siyaset sahamızda, bürokrasimizde, belediyelerimizde büyük bir kirlenme olduğu aşikârdır. Acilen bu sahalar ahlaksız ve namussuz virüslerden temizlenmeli, kamu vicdanı rahatlatılmalı ve milletimiz yetkililere duyduğu güvensizlik anaforundan çıkarılmalıdır.