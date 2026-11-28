PATLAMAYI İNTERNET ÜZERİNDEN ÖĞRENDİĞİNİ İFADE ETTİ: Şüpheli Muhammet Kartal'ın ifadesinde, J.H. ile 2024 yılı Şubat ayında demir doğrama ve alüminyum işleri kapsamında çalışmaya başladıklarını, ödemelerin parça parça yapıldığını, 2024 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken 1 milyon lira tutarındaki çekin ödenmesi karşılığında Esenyurt'ta bir daire verileceğinin söylendiğini, çekin ödenmesi için tefeciden para aldığını, karşılığında bir siteden dairenin anahtarını aldığını ancak devrin yapılmadığını, bu süreçte tefecilerle sorun yaşadığını ve borcunu karşılayamadığını belirtti. Son zamanlarda J.H.'nin kendisine olan borcunu ve yaptığı işleri inkar etmeye başladığını anlatan Kartal, J.H.'yi korkutarak parasını alabilmek amacıyla 18 Kasım 2025 tarihinde iş yerinde kimsenin yardımı olmadan patlayıcı düzeneği hazırladığını, amacının tamamen şahsı korkutmak olduğunu, öldürmek ve yaralamak gibi bir düşüncesinin bulunmadığını söyledi. Tefecilerin borcunu ödemediği için kendisini tehdit etmeye başladığını belirten Kartal, bu nedenle J.H.'yi korkutmak amacıyla paketi göndermeye karar verdiğini, yanında çalışan Arjin Aşan'dan açık hat ve telefon almasını istediğini, Arjin'e konu hakkında bilgi vermediğini, hat ve telefonu temin etmesi karşılığında bin 500 lira verdiğini, olay günü de söz konusu hat ve telefon üzerinden kurye siparişi oluşturduğunu, hazırladığı paketi Fatih ilçesi Yedikule surları civarında bir kuryeye teslim ettiğini anlattı. Kartal, paketin içeriği hakkında kuryeye bilgi vermediğini, teslimatın ardından hattı kapattığını, ertesi gün kargocuyla iletişime geçerek paketin teslim edilip edilmediğini öğrenmeye çalıştığını ancak sonuç alamadığını, 11 Ocak günü patlamayı internet üzerinden öğrendiğini ifade etti.