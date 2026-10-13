Sinsi plan suya düştü! Türkiye ile kafa kafaya veren Prens Muhammed bin Selman, anında veto etti
Türkiye ve Pakistan'la birlikte Mekke Anlaşması'na imza atan Suudi Arabistan'ın, İsrail'in ABD aracılığıyla ilettiği Yemen'deki Husilere karşı çatışmaya dahil olma talebini reddettiği öne sürüldü. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, İsrail ile kurulacak ittifakın kamuoyunda tepki çekebileceği gerekçesiyle teklifi kabul etmediği belirtildi. Haaretz'e konuşan kaynaklar, bu kararın ardından İsrail'in Yemen'e olası askeri müdahalesinin tamamen gündemden çıktığını iddia etti.