Sinsi plan suya düştü! Türkiye ile kafa kafaya veren Prens Muhammed bin Selman, anında veto etti

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin adı açıklanmayan diplomatik bir kaynağa dayandırdığı habere göre İsrail, ABD'nin arabuluculuğuyla Suudi Arabistan'ı Yemen'deki Husilerle yaşanan çatışmaya müdahil olmasına izin vermesi için ikna etmeye çalıştı. Süreç hakkında bilgi sahibi başka bir kaynak ise girişimin amacının Suudi Arabistan ile İsrail'in çabalarını birleştirmek, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve gelecekte olası bir normalleşme anlaşmasının önünü açmak olduğunu ifade etti.