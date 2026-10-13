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Sinsi plan suya düştü! Türkiye ile kafa kafaya veren Prens Muhammed bin Selman, anında veto etti

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Sinsi plan suya düştü! Türkiye ile kafa kafaya veren Prens Muhammed bin Selman, anında veto etti

Türkiye ve Pakistan'la birlikte Mekke Anlaşması'na imza atan Suudi Arabistan'ın, İsrail'in ABD aracılığıyla ilettiği Yemen'deki Husilere karşı çatışmaya dahil olma talebini reddettiği öne sürüldü. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, İsrail ile kurulacak ittifakın kamuoyunda tepki çekebileceği gerekçesiyle teklifi kabul etmediği belirtildi. Haaretz'e konuşan kaynaklar, bu kararın ardından İsrail'in Yemen'e olası askeri müdahalesinin tamamen gündemden çıktığını iddia etti.

#1
Foto - Sinsi plan suya düştü! Türkiye ile kafa kafaya veren Prens Muhammed bin Selman, anında veto etti

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin adı açıklanmayan diplomatik bir kaynağa dayandırdığı habere göre İsrail, ABD'nin arabuluculuğuyla Suudi Arabistan'ı Yemen'deki Husilerle yaşanan çatışmaya müdahil olmasına izin vermesi için ikna etmeye çalıştı. Süreç hakkında bilgi sahibi başka bir kaynak ise girişimin amacının Suudi Arabistan ile İsrail'in çabalarını birleştirmek, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve gelecekte olası bir normalleşme anlaşmasının önünü açmak olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Sinsi plan suya düştü! Türkiye ile kafa kafaya veren Prens Muhammed bin Selman, anında veto etti

Haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İsrail ile kurulacak bir ittifakın ülke kamuoyunda olumsuz tepkilere yol açabileceğini değerlendirdiği belirtildi.

#3
Foto - Sinsi plan suya düştü! Türkiye ile kafa kafaya veren Prens Muhammed bin Selman, anında veto etti

Bu nedenle Veliaht Prens'in, Husilere karşı yürütülen savaşta İsrail'in yardımını kabul etmeye ilgi göstermediği aktarıldı.

#4
Foto - Sinsi plan suya düştü! Türkiye ile kafa kafaya veren Prens Muhammed bin Selman, anında veto etti

Kaynaklar, Muhammed bin Selman'ın kesin ret kararı nedeniyle İsrail'in Yemen'e yönelik olası bir askeri müdahalesinin tamamen seçenekler arasından çıkarıldığını öne sürdü.

#5
Foto - Sinsi plan suya düştü! Türkiye ile kafa kafaya veren Prens Muhammed bin Selman, anında veto etti

Suudi Arabistan makamlarından ise söz konusu habere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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