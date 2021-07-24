Yerli ve milli olarak üretildi! Milyonlarca dolar Türkiye'de kalacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılda yaklaşık 120 milyon dolarlık dış ticaret açığı verilen lens solüsyonlarını, OSTİM Teknik Üniversitesi ve KOSGEB iş birliğiyle yerli ve milli olarak üreten Jeomed İlaç ve Sağlık Ürünleri AŞ'yi ziyaret etti. "Lens solüsyonları şimdiye kadar hep ithal edilen, yaklaşık 120 milyon dolarlık açık verdiğimiz ürünlerdi" diyen Bakan Varank, "Biz, Türkiye'de üretimle kalkınmanın gayreti içinde olan bir hükümetiz. Özellikle katma değerli ve açık verdiğimiz ürünlerin Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.