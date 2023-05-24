Yerli otomobil TOGG Ahlat'ta görücüye çıktı

"Bu eseri ortaya çıkaran Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 1960’larda Erbakan hocamızla temellerinin atıldığı ve yıllardır bazı güçler tarafından üretimine izin verilmeyen aracımız hamdolsun bugün Cumhurbaşkanımızın önderliğinde artık yollarda. Milli gurur olarak bunu her yerde söylüyoruz. Rabbim daha büyük projeler ve hizmetlerle bizleri milletimizle buluştursun."