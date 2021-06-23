2021-06-23 19:10:19 Yerli olarak üretildi! Maliyeti yabancı muadillerinden daha uygun
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhan Özdemir, lityum iyon bataryaların şarj cihazlarını test etmek için kullanılan ve bu pillerin şarj esnasında akım ile voltaj değerini gösteren simülatör geliştirdi. Yabancı muadillerinin 2 bin ila 4 bin dolar arasında olduğu belirtilen cihazın seri üretime geçmesiyle birlikte maliyetinin 1500 doların altında kalacağı kaydedildi.