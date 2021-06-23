Yerli olarak üretildi! Maliyeti yabancı muadillerinden daha uygun

"Lityum iyon bataryaların sağlıklı bir şarj süreci saatler almaktadır. Bu da tek bir batarya hücresinin şarj ve deşarj döngüsüne tanık olmak için saatler harcanması anlamına gelir. İşte tam da bu noktada, batarya simülatörleri devreye girer. Batarya simülatörleri, saatler tutabilen şarj sürecini, akım ve voltajlar aynı kalmak şartıyla, sadece dakikalara sıkıştırabilirler. Bu anlamda, batarya simülatörleri ağırlığınca altın eder. Çünkü saatler süren tek bir deneyin gözlemlenmesi yerine bu özellikler dakikalar içinde gözlemlenebilir. Böylece araştırmaların maliyeti ciddi anlamda düşerken sonuca ulaşmak da hızlanmaktadır. Bu kapsamda, ciddi araştırmacılara dahi hitap edebilecek temel fonksiyonlara sahip yerli bir lityum iyon batarya simülatörünün eksikliği çok uzun zamandır hissedilmekteydi. İYTE Makine Mühendisliği Bölümü olarak, hem bu alandaki boşluğu doldurmak hem de bir temel enstrümanı öncelikle kendi laboratuvarımıza kazandırmak için ilk yerli prototipi çıkarmış bulunuyoruz."