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Yaşam
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Yerli İHA'lardan hayati görev! 4 yılda 3 bini aşkın yangın tespit edildi

2023-08-01 17:12:42
Yerli İHA'lardan hayati görev! 4 yılda 3 bini aşkın yangın tespit edildi

Tüm dünyada ses getiren İHA'lar, Yeşil Vatan için büyük öneme sahip... İHA'lar orman yangınlarının tespiti konusunda hyati önem taşıyor.

#1
Foto - Yerli İHA'lardan hayati görev! 4 yılda 3 bini aşkın yangın tespit edildi

6’lı masa paydaşlarının seçim öncesinde “dokunacağız” diyerek tehdit ettiği, fondaş medyanın sürekli hedef tahtasına oturttuğu yerli insansız hava aracı üreticisi Baykar firmasının öncülük ettiği sektörde Türkiye büyük aşama kaydediyor. Hem harp, hem keşif-gözetleme faaliyetlerinde güvenlik kuvvetlerine büyük fayda sağlayan yüksek teknolojili İHA ve SİHA’lar, orman yangınlarının önlenmesinde hayati fayda sağlıyor. CHP'den aktarılan milyonlarla yayın yaptığı ortaya çıkan Halktv'nin "Damadın Kiraladığı İHA’lara Uçuş Garantisi Verilmiş! Uçmasa da Günlük 1,2 Milyon TL Cepte" başlıklı haberiyle karalanmaya çalışılan yerli İHA'ların orman yangınlarıyla mücadelesi rakamlara yansıyor.

#2
Foto - Yerli İHA'lardan hayati görev! 4 yılda 3 bini aşkın yangın tespit edildi

Erken müdehale sağlandı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde faaliyet gösteren Bayraktar TB2 İHA’ların son 4 yılda 1.913 yangını ilk anda tespit ettiği bildirildi. Toplamda ise İHA'ların 4 yılda 3 bin 55 yangını henüz başlama aşamasında saptadığı öğrenildi. Böylelikle ormanlar alevlere teslim olmadan 3 bini aşkın noktada söndürme işlemleri başlatıldı. 2020’den bu yana orman yangını müdahalesinde aktif görev üstlenen Bayraktar TB2 İHA’ların yıllık tespit rakamları şöyle listelendi: 2020: 345 yangın 2021: 267 yangın 2022: 1109 yangın 2023: 192 yangın (Ocak-Temmuz arası)

#3
Foto - Yerli İHA'lardan hayati görev! 4 yılda 3 bini aşkın yangın tespit edildi

Süre 3 kat hızlandı Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, yazılımı tamamen Türk mühendislerine ait olan mürettebatsız hava araçlarının orman yangınları konusunda Türkiye’ye faydası sadece ‘tespit’le sınırlı değil. 2020 yılı öncesinde Türkiye’de orman yangınlarına müdahale süresi ortalama 45 dakika iken, İHA’ların devreye alınmasının ardından bu süre 8 ila 11 dakikaya kadar geriledi.

#4
Foto - Yerli İHA'lardan hayati görev! 4 yılda 3 bini aşkın yangın tespit edildi

YANGINLA MANGAL DUMANINI AYIRABİLEN HASSAS TEKNOLOJİ Bunun yanı sıra; Türkiye İHA'ları orman yangınıyla mücadelede kullanan Avrupa'da ilk, dünyada 2'nci ülke konumunda. 2020 Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi raporuna göre Türkiye, orman yangınlarına müdahalede en başarılı ülke oldu. Yerli İHA'larda 185 kilometre mesafeye kadar termal kamera vasıtasıyla yangın tespiti yapılabiliyor. İHA’lara konuşlu kameralar ve yazılıma eklenen yapay zeka teknolojisi ile, yeni başlayan yangın ile mangal dumanı dahi ayırt edilebiliyor. Sadece 1 adet TB2 İHA ile 400 kilometrekarelik alan anlık olarak gözetlenebiliyor. İHA’lar, Türkiye’de orman yangını riski bulunan 5 noktada konuşlu bulunuyor.

#5
Foto - Yerli İHA'lardan hayati görev! 4 yılda 3 bini aşkın yangın tespit edildi

Heron'a göre 3 kat ucuz OGM bünyesindeki yerli İHA’lar fiyat konusunda da emsallerine göre katbekat avantajlı. Saatlik uçuşlarda ABD menşeili Beechcraft King Air 4 bin 300 dolar, İsrail yapımı Heron 2 bin 500 dolar fatura çıkarırken, Bayraktar TB2’nin saatlik uçuş bedeli 850 dolar. Masrafları BAYKAR ödüyor Ayrıca OGM ihalesinde en düşük bedel verilerek 5 Bayraktar TB2 İHA kiralamasının yanı sıra, 4 adet Bayraktar İHA OGM’nin kullanımına ücretsiz olarak sunuldu. OGM envanterindeki İHA’lar için bakım, onarım, yakıt, personel, altyapı gibi hiçbir masraf ödenmiyor. Bu hizmetlerin mâli yükünü tamamen Baykar firması taşıyor. Bu yönüyle Türkiye, dünyada orman yangınlarına müdahalede İHA teknolojisini kullanma konusunda hem en hızlı hem de en hesaplı ülke konumunda bulunuyor. Kaynak: Haber 7

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