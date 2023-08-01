Yerli İHA'lardan hayati görev! 4 yılda 3 bini aşkın yangın tespit edildi

Heron'a göre 3 kat ucuz OGM bünyesindeki yerli İHA’lar fiyat konusunda da emsallerine göre katbekat avantajlı. Saatlik uçuşlarda ABD menşeili Beechcraft King Air 4 bin 300 dolar, İsrail yapımı Heron 2 bin 500 dolar fatura çıkarırken, Bayraktar TB2’nin saatlik uçuş bedeli 850 dolar. Masrafları BAYKAR ödüyor Ayrıca OGM ihalesinde en düşük bedel verilerek 5 Bayraktar TB2 İHA kiralamasının yanı sıra, 4 adet Bayraktar İHA OGM’nin kullanımına ücretsiz olarak sunuldu. OGM envanterindeki İHA’lar için bakım, onarım, yakıt, personel, altyapı gibi hiçbir masraf ödenmiyor. Bu hizmetlerin mâli yükünü tamamen Baykar firması taşıyor. Bu yönüyle Türkiye, dünyada orman yangınlarına müdahalede İHA teknolojisini kullanma konusunda hem en hızlı hem de en hesaplı ülke konumunda bulunuyor. Kaynak: Haber 7