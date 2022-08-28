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Türkiye
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Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

2022-08-28 12:00:38
Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

Büyükada, Kınalıada, Yassıada, Heybeliada, Sivriada, Burgazada, Sedefadası, Kaşıkadası ve Tavşanadası. Herkes İstanbul'un bu dokuz adasını bilse de, aslında onuncu adası olduğunu pek kimse bilmez.Bir zamanlar aktif olarak kullanılan bir ada olan Vordonisi adası, İstanbul'un pek bilinmeyen onuncu adası. Bunun nedeni ise 1010 yılında yaşanan büyük İstanbul depremi. Peki, İstanbul'da kaç tane ada var? İstanbul'un onuncu adası nerede? İstanbul'daki adaların isimleri ne?

#1
Foto - Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

Büyükada, Kınalıada, Yassıada, Heybeliada, Sivriada, Burgazada, Sedefadası, Kaşıkadası ve Tavşanadası. Herkes İstanbul'un bu dokuz adasını bilse de, aslında onuncu adası olduğunu pek kimse bilmez.

#2
Foto - Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

İstanbul'da Dragos ile Küçükyalı arasında, Maltepe sahilinin 700 metre açığında bulunan ve birçok arkeolojik eser barındıran tarihi Vordonisi Adası, Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke isimleriyle de biliniyor.

#3
Foto - Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

İki adacıktan oluşan Vordonisi'nin Bizans döneminde manastır olarak kullanıldığı biliniyor.

#4
Foto - Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

Zamanla bir şehir efsanesine dönüşen Vordonisi, Fener Rum Patrikhanesi'nin MS 500 tarihli İstanbul haritasının tekrar incelenmesi sonucunda yeniden fark edildi.

#5
Foto - Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

Gizemli adalar, Bizans tarihçisi Semavi Eyice tarafından 1936'da kayıtlara geçti.

#6
Foto - Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da, 1010 yılının Temmuz ayında oldukça büyük bir deprem oldu ve Vordonisi adası bu depremde sular altında kaldı.

#7
Foto - Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

Vordonisi adasının üstünde yaşayanlarla birlikte suya gömülmesi diğer ada sakinleri için de panik yaşattı.

#8
Foto - Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

Fakat diğer adalar için böyle bir risk olmadığı, çünkü tüm adaların granit kayalıklar üzerinde yer aldığı öğrenildi.

#9
Foto - Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

Vordonisi adası ise alüvyon bir tabakada oluşmuştu ve bu açıdan diğer adalardan jeolojik olarak farklıydı.

#10
Foto - Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

Üzerinde inşa edilen manastır ve rahipleriyle birlikte battığı iddia edilen ada, Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği'ne üye 6 dalgıç tarafından görüntülendi.

#11
Foto - Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

Keşif ekibi, İstanbul'un 10. adası Vordonisi dalışı ile ilgili şu bilgileri verdi: "Bu adada karbon 14 ve diğer bilimsel metotlarla bir araştırma yapılarak, kayaçların durumunun incelenmesi lazım ki gerçek tarih ortaya konulabilsin. Dileriz bu dalış, birilerinin ilgisini çeker ve batık adaya gereken önem verilir. Adanın kalıntıları üzerinde kestane, midye ve türevi deniz canlıları olduğu için tam olarak ana manastırı görebilmek mümkün olmuyor. Tarihi yaklaşık bin 200 yıllık olan bu adada, bir manastır olduğu biliniyor."

#12
Foto - Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

İstanbul'un kayıp adası Vordonisi

#13
Foto - Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

İstanbul'un kayıp adası Vordonisi

#14
Foto - Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

İstanbul'un kayıp adası Vordonisi

#15
Foto - Yerini pek çok kişi bilmiyor! İşte İstanbul’un bilinmeyen adası

İstanbul'un kayıp adası Vordonisi

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