Sergen’den olay gönderme sonrası İrfan Can’a cevap: Üzülebilir! Onun gibi 25 futbolcu daha var

Oyuncuların morali ve yaklaşımının çok iyi olduğunu ifade eden Yalçın, "Hepsi karakterli, aralarındaki arkadaşlık ortamı da son derece güzel. Bu takımın başarılı olmaması için hiçbir sebep yok. Kadro dışındaki birkaç oyuncunun da katılmasıyla çok daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Gelişime açık çok sayıda genç futbolcumuz var. Ancak henüz üç antrenman ve iki taktik çalışma gerçekleştirdik. Bu kadar kısa sürede nelerin değişebileceğini yarın hep birlikte göreceğiz" dedi. Kaleciler hakkında açıklama yapan Yalçın, "Şu anda sıkıntı yaşayabileceğimiz düşünülen tek bölge kale olabilir ancak kalecilerimizle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Kadroya çağırdığımız dört kaleci de kendi takımlarında düzenli olarak forma giyiyor. Bu nedenle kaleci mevkisinde herhangi bir problem yaşadığımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Herkesin galibiyete ihtiyacının olduğunu vurgulayan Yalçın, "Ancak galibiyete yalnızca benim değil, Türkiye'nin ihtiyacı var. Halkımızın, oyuncularımızın, teknik ekibimizin, kısacası hepimizin galibiyete ihtiyacı var. Bunu bireysel olarak değerlendirmemek gerekiyor. Ülke olarak hepimiz başarılı olmak, sevinmek ve mutlu olmak istiyoruz. Benim için en önemli şey, oyuncularımızın sahada mutlu olması ve futbol oynamaktan keyif alması. Elbette kazanmak istiyoruz ancak başarıya ulaşacaksak bunu hep birlikte başaracağız. Tek başıma değil, ülke olarak hep beraber başaracağız" açıklamasında bulundu.