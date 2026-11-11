Osimhen için 'Kronik sakat' sözüne açıklık getirildi! Galatasaray'ın açıklaması olay olmuştu

Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara; "Bu saha 1 sene evvel Avrupa'da örnek gösterildi. Ondan evvel Manchester United maçından 1 saat önce inanılmaz bir yağmur olmuştu. UEFA delegesi 'herhalde bu maçı oynatamayacağız' dedi, 10 dakika sonra yüzde 10'lardan yüzde 65'e çıktı sahanın kuruluğu, inanamadı adam. 2021 senesindeki ikinci operasyonda kumlama, hibritleme, delikler, ultraviyole, ilaçlama haricinde zeminin altında çok büyük 3 tane sistem var. Bir tanesi ısıtma, bir tanesi vakum, bir tanesi de drenaj ve havalandırma. Bunun için normalde 100-200 ml olan vakumu, 600'e çıkarmışlar o gün. Hem çalıştığımız grup hem bizle çalışan değerli mühendis arkadaş, sabah 4'te bile nem oranını ölçüp çiğ başlamadan sulama yapıyorlar, çok özverililer. Yönetimin hatası olabilir, oyuncularımızın isteklerini yanlış anlamış, yanlış aktarmış olabiliriz. Ben burada direkt bir suçlu göremedim." ifadelerini kullandı.