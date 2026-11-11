Osimhen için 'Kronik sakat' sözüne açıklık getirildi! Galatasaray'ın açıklaması olay olmuştu
Galatasaray İkinci Başkanı Mehmet Cibara, zeminle ilgili konuştu. Osimhen için yaptığı "kronik" sakatlık sözlerine de düzeltme geçti.
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Galatasaray İkinci Başkanı Mehmet Cibara, zeminle ilgili konuştu. Osimhen için yaptığı "kronik" sakatlık sözlerine de düzeltme geçti.
Galatasaray Kulübü'nde Kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, COP31 İklim Zirvesi'nde olduğu için Divan Kurulu toplantısında yer almadı.
Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Mehmet Cibara, son dönemde tartışma yaratan zeminle ve sakatlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara; "Bu saha 1 sene evvel Avrupa'da örnek gösterildi. Ondan evvel Manchester United maçından 1 saat önce inanılmaz bir yağmur olmuştu. UEFA delegesi 'herhalde bu maçı oynatamayacağız' dedi, 10 dakika sonra yüzde 10'lardan yüzde 65'e çıktı sahanın kuruluğu, inanamadı adam. 2021 senesindeki ikinci operasyonda kumlama, hibritleme, delikler, ultraviyole, ilaçlama haricinde zeminin altında çok büyük 3 tane sistem var. Bir tanesi ısıtma, bir tanesi vakum, bir tanesi de drenaj ve havalandırma. Bunun için normalde 100-200 ml olan vakumu, 600'e çıkarmışlar o gün. Hem çalıştığımız grup hem bizle çalışan değerli mühendis arkadaş, sabah 4'te bile nem oranını ölçüp çiğ başlamadan sulama yapıyorlar, çok özverililer. Yönetimin hatası olabilir, oyuncularımızın isteklerini yanlış anlamış, yanlış aktarmış olabiliriz. Ben burada direkt bir suçlu göremedim." ifadelerini kullandı.
Mehmet Cibara sakatlıklara ilişkin; “Sakatlıklar sahadan oldu diye bir şey yok. Hiç alakası yok. Leao'nun sakatlığı bambaşka, Osimhen'in sakatlığı kronik bir şey. Onun daha fazlasını söylemeyeyim. Milli maç arasındayız çünkü.” ifadelerini kullandı.
Mehmet Cibara sonrasında Osimhen açıklaması hakkında; "Kusura bakmayın. Ben yüksek makine mühendisiyim. Tıbbi bir yanlış terim kullandım. Akut yerine kronik demişim. Onu düzeltmek istedim. Osimhen'in kronik hastalığı yok. İçiniz rahat olsun." düzeltmesini geçti.
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