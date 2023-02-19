Yerin dibine batsın sizin solculuğunuz!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Numune Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Meydan Mahallesi, Modernevler Mahallesi, Meydan Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi Bakanlık tarafından 2013 yılında 'Riskli Mahalle' statüsüne alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buradaki riskli yapıları yıkarak kentsel dönüşüm yapmak ve bölgeyi daha güvenli hale getirmek istiyordu. Bakanlığın çalışması TİP'li Barış Atay ve sol örgütlerin halkı kışkırtması ile yargıya taşındı. 2017 yılında mahkeme 'Riskli Mahalle' kararını iptal etti. 2022 yılında da Cumhurbaşkanlığı'nın 'Riskli Mahalle' kararı yine mahkeme tarafından iptal edildi. Yargı kararı sonrası 'Riskli Mahalle' kararı Cumhurbaşkanlığı tarafından geri alındı. Sol örgütler sevinç çığlıkları atarken, bugün o bölge yüzlerce vatandaşımıza mezar oldu. SABAH ekibi o mahalleleri görüntüledi.