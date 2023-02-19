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Yerin dibine batsın sizin solculuğunuz!

2023-02-19 14:39:22
Yerin dibine batsın sizin solculuğunuz!

Sol örgütler halkı kışkırtarak kentsel dönüşümü engelledi! Hatay'da 6 mahalle 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'riskli' olarak ilan edildi. Bu duruma Barış Atay'ın başını çektiği bir grup muhalif ve sol örgütler karşı çıktı. Türlü manipülasyonlarla kışkırtılan halk bu kararı mahkemeye taşıdı. Mahkeme 2017 yılında Bakanlığın kararını iptal etti. Cumhurbaşkanlığı'nın 'riskli mahalle' kararı da 2022 yılında yine mahkemece iptal edildi. Sol örgütlerin kışkırtması sonrası yaşanan süreç ve yargı kararı nedeniyle bölgede kentsel dönüşüm yapılamadı. O 6 mahalle depremde yerle bir olan noktalar arasında yer aldı. Kentsel dönüşümün engellendiği o mahallenin son halini görüntüledi.

#1
Foto - Yerin dibine batsın sizin solculuğunuz!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Numune Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Meydan Mahallesi, Modernevler Mahallesi, Meydan Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi Bakanlık tarafından 2013 yılında 'Riskli Mahalle' statüsüne alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buradaki riskli yapıları yıkarak kentsel dönüşüm yapmak ve bölgeyi daha güvenli hale getirmek istiyordu. Bakanlığın çalışması TİP'li Barış Atay ve sol örgütlerin halkı kışkırtması ile yargıya taşındı. 2017 yılında mahkeme 'Riskli Mahalle' kararını iptal etti. 2022 yılında da Cumhurbaşkanlığı'nın 'Riskli Mahalle' kararı yine mahkeme tarafından iptal edildi. Yargı kararı sonrası 'Riskli Mahalle' kararı Cumhurbaşkanlığı tarafından geri alındı. Sol örgütler sevinç çığlıkları atarken, bugün o bölge yüzlerce vatandaşımıza mezar oldu. SABAH ekibi o mahalleleri görüntüledi.

#2
Foto - Yerin dibine batsın sizin solculuğunuz!

SOL ÖRGÜTLER HALKI KIŞKIRTTI Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde riskli mahallelerin belirlenmesi için harekete geçti. Riskli mahalleler belirlenecek, yapılar kentsel dönüşümle yenilenecekti. Bakanlık, büyük bir direnç ile karşılaştı. Bunun nedeni ise TİP'li Barış Atay'ın başını çektiği muhalif bazı siyasiler ile sol örgütlerin bölge halkını kışkırtmasıydı. Kamuoyu türlü çarpıtmalar ile yanlış bilgilendirildi ve Bakanlığın riskli mahalle belirleme çalışması sonuca ulaşamadı.

#3
Foto - Yerin dibine batsın sizin solculuğunuz!

YARGIDAN KENTSEL DÖNÜŞÜME ENGEL Hatay İskenderun'da yapılacak olan riskli mahalle çalışması ile ilgili süreç direniş sonrası yargıya taşındı. Mahkeme 2017 yılında Bakanlığın riskli mahalle kararını iptal etti. 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı'nın benzer kararı yine mahkemece reddedildi.

#4
Foto - Yerin dibine batsın sizin solculuğunuz!

SOL ÖRGÜTLERİN SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTIKLARI YER ONLARCA İNSANA MEZAR OLDU Bakanlığın riskli mahalleleri belirlemek için hayata geçirmek istediği çalışma sol örgütlerin engellemesi ve mahkeme kararı ile durdu. Sol örgütler bu gelişme sonrası galibiyet kutlamaları yaptı, sevinç naraları attı. 13 Şubat'ta depremin en sert vurduğu noktalar arasında sol örgütlerin ve Barış Atay'ın sevinç çığlıkları attığı o bölge de yer aldı. SÖZCÜ ÇARPITTI Sözcü bugün manşetinde bir çarpıtma habere imza attı. Daha önce bölgede sol örgütlerce engellenen çalışmalar ve mahkeme kararı görmezden gelindi. Kararın geçen yıl kaldırıldığı iddia edildi. 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlıklı haberdeki çarpıtmalar kısa süre içinde ortaya çıkarıldı.

#5
Foto - Yerin dibine batsın sizin solculuğunuz!

ENGELLENMESE BÖYLE OLACAKTI Kentsel dönüşüm için proje hazırlanmıştı. İskenderun Belediyesi'nin YouTube kanalından proje tamamlandığında İskenderun'un nasıl bir yer olacağına dair görüntüler paylaşılmıştı. Sol örgütler halkı kışkırtmasa, manipüle etmese, bugün belki de bu bölge de çok daha az bir yıkım yaşanacak ve İskenderun aşağıdaki karelerdeki gibi bir yer olacaktı.

#6
Foto - Yerin dibine batsın sizin solculuğunuz!

#7
Foto - Yerin dibine batsın sizin solculuğunuz!

#8
Foto - Yerin dibine batsın sizin solculuğunuz!

#9
Foto - Yerin dibine batsın sizin solculuğunuz!

#10
Foto - Yerin dibine batsın sizin solculuğunuz!

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