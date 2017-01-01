Yer Samsun: 200 haneden bir tek 'minare' kaldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 27 sene önce Kızılırmak Nehri üzerine inşa edilen barajla Boğazkaya Mahallesi'ndeki evler ve cami sular altında kaldı. Baraj suları bir tek cami minaresi ve 7 asırlık çınarın dallarını aşamadı.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1991 yılında Kızılırmak üzerine Derbent Barajı'nın kurulmasıyla Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'ndeki 200 civarındaki ev sular altında kaldı. Eski yerleşim alanından su üstünde kalan tek şey, caminin minaresi ve asırlık çınarın dalları oldu.
Barajın yapıldığı ilk yıllarda köylüler, batık caminin minaresine kablo uzatıp hoparlör takarak ezan okumuşlardı. Daha sonra yeni caminin yapılmasıyla ezan yeni camiden okunmaya başlandı.
Eskiden canlı ve diğer köylerin merkezi konumunda bulunan mahalle camisinin yanında bir de çınar ağacı bulunuyordu. Mahalle sakinlerinin 750 yıllık olduğunu söyledikleri çınar ağacı da baraj suları altında kaldı.
Suyun yüzeyindeki çınar ağacının dallarını bir kişi odun yapmak için kesti.
Su altında kalmasına ve dallarının kesilmesine rağmen çürümeyen su yüzeyinde kalan çınarın dalları hala kuşlara konaklama imkanı sağlıyor.