Antalya’da

Aksu ilçesindeki EXPO 2016'nın yapıldığı alanda, COP31 için hazırlıklar titizlikle yürütülüyor. Devlet liderlerinin yer alacağı "Mavi Bölge" ile vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı "Yeşil Bölge" olmak üzere iki ana bölümden oluşacak alanda kapalı, açık ve VIP otoparkları, heliport alanı, yeni üst geçit, ana giriş ve protokol giriş alanları, Cumhurbaşkanlığı ofisi, ikili görüşme odaları, Birleşmiş Milletler Ofisi, toplantı salonları, fuaye alanları, genel kurul salonları, etkinlik alanları, yeme-içme, medya ve bilgisayar merkezi başta olmak üzere farklı bölümler yer alacak. Zirve döneminde, alana çok sayıda ülkeden devlet liderlerinin, uzmanların, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra günlük 100 bin ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.