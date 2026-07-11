Antalya’da

Öntaş, COP31'de ilklerin de olacağını belirterek dünya mutfağının yanı sıra Gaziantep, Konya, Adana başta olmak üzere, Türkiye'nin farklı yörelerinin lezzetlerinin konuklara ikram edileceğini bildirdi Zirvenin yapılacağı alana misafirlerin elektrikli araçlarla taşınacağına işaret eden Öntaş, şunları kaydetti: "Antalya büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma noktasında tecrübeli. Daha önce G20 Liderler Zirvesi'ni, Antalya Diplomasi Forumlarını başarıyla tamamladı. COP31'i de başarıyla yapacağımıza inanıyorum. İklim değişikliği özellikle Antalya'mız için bütün dünya için çok önemli. İklim değişikliğinden sonra özellikle kuraklık, yangın, sel, hortum gibi felaketler dünyayı etkiliyor. Bunlarla ilgili COP31'de yeni kararlar alınıp uygulanacaktır. Bunun da sürdürülebilir olarak Antalya'mıza kalıcı etkileri olacak." Öntaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" çalışmalarının dünyaya örnek olduğunu vurgulayarak sıfır atığın Türkiye'nin sahiplendiği bir konu olduğuna dikkati çekti.