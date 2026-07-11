Tüyleri diken diken eden gece Din görevlilerinden 15 Temmuz anıları

Bahtiyaroğlu, 15 Temmuz gecesi yatsı namazından sonra evine gittiğinde çocuklarının, "Baba bir hareketlilik var. Tanklar Boğaziçi Köprüsü'ne inmiş, uçaklar Ankara'da bazı yerleri bombalıyor." dediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı meydanlara çağıran televizyon konuşmasını izledikten sonra abdest alıp iki rekat namaz kıldığını, ardından görevli olduğu camiye gitmek için yola çıktığını dile getiren Bahtiyaroğlu, camide görevli bir arkadaşının kendisini arayarak, "Hocam, bizi tehdit ediyorlar. İBB'yi işgal ettiler, silahlarımıza el koydular. Caminin etrafını sardılar, ne yapalım?" diye sorduğunu anlattı.