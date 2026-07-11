Tüyleri diken diken eden gece Din görevlilerinden 15 Temmuz anıları

İBB'yi işgal eden darbecilerin halkı hedef alarak katliam yaptığını aktaran Bahtiyaroğlu, şunları kaydetti: "Gece saat 23.00'ten önce gelmiştim. Ben şerefeye çıktığımda keskin nişancılar beni görüyordu. İBB tarafındaki pusudan halkın üzerine gelişigüzel ateş ediyorlardı. Bu şekilde neredeyse sabah namazına yarım saat kalana kadar devam etti, sabah 04.00'e kadar sürdü. Buradaki darbe püskürtülmüş oldu. Acı bir imtihan oldu ama aynı zamanda öyle bir cesaret verdi ki o gece hak ile batılın savaşıydı. Bir tarafta uçak, tank, top, diğer tarafta hiçbir şey yoktu.