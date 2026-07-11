Yeni düzenleme geliyor! Bakan çiftçi’den polislere çifte müjde

Çiftçi, alınan önlemler için şunları söyledi: "Son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biriydi NATO zirvesi. 2004 yılında bir önceki İstanbul'da gerçekleşmişti. Bu zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma teşkilatımız rol aldı. Ankara'yı merkez aldık. Ankara'da çekirdek bölgemiz vardı. 3 katmanlı ve 3 aşamalı protokol uygulandı.