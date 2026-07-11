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Yeni düzenleme geliyor! Bakan çiftçi’den polislere çifte müjde

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Yeni düzenleme geliyor! Bakan çiftçi’den polislere çifte müjde

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet teşkilatının yıllardır kanayan yarası olan çalışma saatleri ve ekonomik yükün hafifletilmesi amacıyla iki dev müjdeyi peş peşe duyurdu.

#1
Foto - Yeni düzenleme geliyor! Bakan çiftçi’den polislere çifte müjde

tıldığı televizyon programında polislere nefes aldıracak yasal düzenlemelerin sinyalini veren Bakan Çiftçi, mevcut kanunların artık emniyet teşkilatına dar geldiğini ve personelin çalışma şartlarını iyileştirmek için radikal kararlar aldıklarını ilan etti.

#2
Foto - Yeni düzenleme geliyor! Bakan çiftçi’den polislere çifte müjde

POLİSE MESAİ DÜZENLEMESİ Mesai saatleri ve lojman alımıyla ilgili düzenlemeye ilişkin Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Yeni düzenleme geliyor! Bakan çiftçi’den polislere çifte müjde

"İstanbul'da hayat şartları diğer illerimize göre pahalı. ‘İstanbul'da lojman alımına gidelim, polislerimize tahsil edelim’ dedik. Talimatı verdim. Bakmaya da devam ediyoruz. Buldukça almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayı durduruyoruz lojman alacağız. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız.

#4
Foto - Yeni düzenleme geliyor! Bakan çiftçi’den polislere çifte müjde

Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerini düzenleme yapmak istiyoruz. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı. Düzenlemeler yapılacak" dedi.

#5
Foto - Yeni düzenleme geliyor! Bakan çiftçi’den polislere çifte müjde

"ALMADIĞIMIZ TEDBİRİN AÇIKLAMASINI YAPAMAZDIK" Bakan Çiftçi, NATO Zirvesi için alınan güvenlik önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada ise, zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma personelinin görev aldığını belirtti.

#6
Foto - Yeni düzenleme geliyor! Bakan çiftçi’den polislere çifte müjde

Çiftçi, alınan önlemler için şunları söyledi: "Son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biriydi NATO zirvesi. 2004 yılında bir önceki İstanbul'da gerçekleşmişti. Bu zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma teşkilatımız rol aldı. Ankara'yı merkez aldık. Ankara'da çekirdek bölgemiz vardı. 3 katmanlı ve 3 aşamalı protokol uygulandı.

#7
Foto - Yeni düzenleme geliyor! Bakan çiftçi’den polislere çifte müjde

Ankara'nın civarındaki iller. İllerin etrafını çevrelemek, sınır şehirlerimiz. Tedbirlerimiz 1 ay öncesinden başladı. Son 72 saate girdiğimizde zirveye ulaştık. Abartıldı diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan atlattık. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Almasaydık bunu sorgulayacaklardı. Önemli bir zirveydi diyoruz. Almadığımız tedbirin açıklamasını yapamazdık."

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