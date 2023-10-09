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Yer: Konya! İdam edin bunları

2023-10-09 19:03:40
Yer: Konya! İdam edin bunları

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde suç oranı yüksek olan ve uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen merkez Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesine operasyon düzenledi.

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Operasyon, 41 ekip, 2 çevik kuvvet timi, 3 özel harekat timi, 2 narkotik dedektör köpeği, 2 adet dron ve toplam 180 personelin katılımı gerçekleştirildi.

#2
Foto - Yer: Konya! İdam edin bunları

Gerçekleşen operasyonda ekipler tüm mahalleyi ablukaya alarak giriş ve çıkışları kapattı. Ardından belirlenen adreslere Özel Harekat ekipleri eşliğinde eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adresler, mahalledeki metruk binalar ve boş araziler Narkotik köpekleri eşliğinde didik didik arandı. Yapılan aramalarda, 190 adet uyuşturucu hap maddesi, 2 parça halinde 166 gram eroin maddesi, bir kök kenevir bitkisi, 25 gram esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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VATANDAŞ İDAM İSTİYOR - Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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