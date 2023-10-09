Yer: Konya! İdam edin bunları

Gerçekleşen operasyonda ekipler tüm mahalleyi ablukaya alarak giriş ve çıkışları kapattı. Ardından belirlenen adreslere Özel Harekat ekipleri eşliğinde eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adresler, mahalledeki metruk binalar ve boş araziler Narkotik köpekleri eşliğinde didik didik arandı. Yapılan aramalarda, 190 adet uyuşturucu hap maddesi, 2 parça halinde 166 gram eroin maddesi, bir kök kenevir bitkisi, 25 gram esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.