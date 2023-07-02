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Aktüel
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Yer Ayasofya! İstanbul’da muhteşem görüntü

2023-07-02 13:10:02
Yer Ayasofya! İstanbul’da muhteşem görüntü

İstanbul'da dolunay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile birlikte görüntülendi

#1
Foto - Yer Ayasofya! İstanbul’da muhteşem görüntü

İstanbul geceleri muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Yer Ayasofya! İstanbul’da muhteşem görüntü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ihtişamlı silueti, dolunayın ışığıyla birleşerek unutulmaz bir görüntü oluşturdu.

#3
Foto - Yer Ayasofya! İstanbul’da muhteşem görüntü

Gökyüzündeki ayın aydınlığı altında, tarihi cami görenleri etkiledi.

#4
Foto - Yer Ayasofya! İstanbul’da muhteşem görüntü

Bu olağanüstü an, İstanbul'un eşsiz güzelliklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

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