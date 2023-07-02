2023-07-02 13:10:02 Yer Ayasofya! İstanbul’da muhteşem görüntü
İstanbul'da dolunay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile birlikte görüntülendi
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İstanbul'da dolunay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile birlikte görüntülendi
İstanbul geceleri muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ihtişamlı silueti, dolunayın ışığıyla birleşerek unutulmaz bir görüntü oluşturdu.
Gökyüzündeki ayın aydınlığı altında, tarihi cami görenleri etkiledi.
Bu olağanüstü an, İstanbul'un eşsiz güzelliklerinden biri olarak hafızalara kazındı.
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