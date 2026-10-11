Bir kent hastalıktan kırılıyor: Valilik okulları tatil etti
Tokat'ta son günlerde yaşanan iç hastalıkları nedeniyle valilikten dikkat çeken bir hamle geldi. Tokat Valiliği eğitim ve öğretime ara verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tokat'ta son günlerde yaşanan iç hastalıkları nedeniyle valilikten dikkat çeken bir hamle geldi. Tokat Valiliği eğitim ve öğretime ara verdi.
Tokat il merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların ardından gözler okullarla ilgili karara çevrilmişti.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular yapılması üzerine okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.
Çalışmaların daha verimli ve steril şartlarda yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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