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2 kişi hayatını kaybetti! Virajı alamadı, 50 metrelik uçuruma düştü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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2 kişi hayatını kaybetti! Virajı alamadı, 50 metrelik uçuruma düştü

Antalya Konyaaltı'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç, virajda bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü. Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

#1
Foto - 2 kişi hayatını kaybetti! Virajı alamadı, 50 metrelik uçuruma düştü

Antalya’da Saklıkent’ten şehir merkezine doğru ilerleyen hafif ticari araç, virajda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

#2
Foto - 2 kişi hayatını kaybetti! Virajı alamadı, 50 metrelik uçuruma düştü

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Salkıkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saklıkent’ten Antalya şehir merkezi istikametine giden Cemal Oktay’ın (67) kullandığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Aşağıin mevkiinde virajda bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağıya düştü.

#3
Foto - 2 kişi hayatını kaybetti! Virajı alamadı, 50 metrelik uçuruma düştü

Taklalar atarak uçurumdan düşen aracı gören seyir halindeki diğer araçlarda bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemal Oktay ve Şükrü Fidan’ın (62) hayatını kaybettiği belirlendi.

#4
Foto - 2 kişi hayatını kaybetti! Virajı alamadı, 50 metrelik uçuruma düştü

Araçta bulunan Bedriye C.O., Leyla T., Berivan O. ve Furkan ismindeki genç ise kazayı yaralı olarak atlattı.

#5
Foto - 2 kişi hayatını kaybetti! Virajı alamadı, 50 metrelik uçuruma düştü

AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralıları bulundukları yerken çıkardı. Yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri ise, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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