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Dünya gökyüzüne odaklanmışken Rusya, Türkiye olay teklifi yaptı: Buna açığız

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Dünya gökyüzüne odaklanmışken Rusya, Türkiye olay teklifi yaptı: Buna açığız

Rusya’nın Büyükelçisi Sergey Verşinin, Antalya'da düzenlenen kritik organizasyonda Türkiye'ye flaş bir teklifte bulundu.

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Foto - Dünya gökyüzüne odaklanmışken Rusya, Türkiye olay teklifi yaptı: Buna açığız

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Verşinin, Rusya’nın uzayın barışçıl amaçlarla kullanılmasını savunduğunu ve bu alanda uluslararası iş birliğine açık olduğunu belirtti.

#2
Foto - Dünya gökyüzüne odaklanmışken Rusya, Türkiye olay teklifi yaptı: Buna açığız

Antalya’da 100’den fazla ülkeden gelen heyetlerin katılımıyla 77. Uluslararası Uzay Kongresi düzenlendi.

#3
Foto - Dünya gökyüzüne odaklanmışken Rusya, Türkiye olay teklifi yaptı: Buna açığız

Kongrenin açılışına katılan Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Verşinin, etkinlik kapsamında bir dizi çalışma görüşmesi de gerçekleştirdi.

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Foto - Dünya gökyüzüne odaklanmışken Rusya, Türkiye olay teklifi yaptı: Buna açığız

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği basın servisinin aktardığına göre Verşinin, “Ülkemiz, uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması gerektiği anlayışını benimsiyor ve uzay alanındaki uluslararası iş birliğine açık bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

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