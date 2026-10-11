Dünya gökyüzüne odaklanmışken Rusya, Türkiye olay teklifi yaptı: Buna açığız
Rusya’nın Büyükelçisi Sergey Verşinin, Antalya'da düzenlenen kritik organizasyonda Türkiye'ye flaş bir teklifte bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya’nın Büyükelçisi Sergey Verşinin, Antalya'da düzenlenen kritik organizasyonda Türkiye'ye flaş bir teklifte bulundu.
Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Verşinin, Rusya’nın uzayın barışçıl amaçlarla kullanılmasını savunduğunu ve bu alanda uluslararası iş birliğine açık olduğunu belirtti.
Antalya’da 100’den fazla ülkeden gelen heyetlerin katılımıyla 77. Uluslararası Uzay Kongresi düzenlendi.
Kongrenin açılışına katılan Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Verşinin, etkinlik kapsamında bir dizi çalışma görüşmesi de gerçekleştirdi.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği basın servisinin aktardığına göre Verşinin, “Ülkemiz, uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması gerektiği anlayışını benimsiyor ve uzay alanındaki uluslararası iş birliğine açık bulunuyor.” ifadelerini kullandı.
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