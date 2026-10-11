O sektörde deprem yaşanırken İspanyol devinden sürpriz karar: Sessiz sedasız Türkiye'ye girdiler

Dünya zeytinyağı piyasasını elinde tutan İspanya, 1,3 milyon tonluk üretimin yanı sıra 400 bin tonun üzerinde ihracatla ve 5 milyar Euro’ya yakın ihracat geliri ile küresel fiyatları belirleyen bir konumda. 1930’lu yılların başında Endülüs’te yüzde 100 aile sermayesi ile kurulan şirket, şu an 1200’den fazla çalışanla beş kıtada 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. İspanyol Migasa, yağ ve sos sektöründe önde gelen küresel bir şirket olan Hijos de Ybarra'nın yüzde 50 hissesini de satın almıştı.