O sektörde deprem yaşanırken İspanyol devinden sürpriz karar: Sessiz sedasız Türkiye'ye girdiler
Zeytinyağı sektöründe beklenmedik bir süreçten geçilirken 95 yıllık İspanyol devinden sürpriz bir hamle geldi. Dev firma pazara resmen giriş yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zeytinyağı sektöründe beklenmedik bir süreçten geçilirken 95 yıllık İspanyol devinden sürpriz bir hamle geldi. Dev firma pazara resmen giriş yaptı.
Sektörde taşları oynatacak yeni bir gelişme yaşandı. 95 yıldır zeytinyağı üretimi yapan küresel İspanyol şirketi Migasa Group İzmir’de şirket kurarak Türkiye pazarına adımını attı.
İspanya Sevilla merkezli küresel şirket, kurduğu Vista Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Türk zeytinyağı pazarında doğrudan faaliyet göstermeye başlayacak.
Tek Referans’ın edindiği bilgilere göre, 120 ülkede zeytinyağı, sirke, konserve ve sebze faaliyetleri olan İspanyol devi, bu adımla Türk piyasalarında üretim ve ithalat açısından belirleyici olmaya hazırlanıyor.
Ege İhracatçı Birlikleri’nin 1 Kasım 2025-30 Eylül 2026 verilerine göre geçen sezon 49 bin ton olan zeytinyağı ihracatı bu sezon 20 bin tona geriledi. İhracat geliri de 244 milyon dolardan 106 milyon dolara düştü. İspanyolların böyle bir ortamda Türkiye pazarına doğrudan girmesinin yaratacağı sonuçlar da yakından izlenecek.
Dünya zeytinyağı piyasasını elinde tutan İspanya, 1,3 milyon tonluk üretimin yanı sıra 400 bin tonun üzerinde ihracatla ve 5 milyar Euro’ya yakın ihracat geliri ile küresel fiyatları belirleyen bir konumda. 1930’lu yılların başında Endülüs’te yüzde 100 aile sermayesi ile kurulan şirket, şu an 1200’den fazla çalışanla beş kıtada 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. İspanyol Migasa, yağ ve sos sektöründe önde gelen küresel bir şirket olan Hijos de Ybarra'nın yüzde 50 hissesini de satın almıştı.
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