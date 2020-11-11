Yer altında ne kadar altın var?

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'na göre şu anda yeraltında bulunan altın rezervi 50 bin ton civarında hesaplanıyor. Tahminler değişse de şu ana dek 190 bin ton civarında altın çıkarıldı. Bu kaba rakamlara bakılırsa, altının yüzde 20'si henüz çıkarılmadı. Ama bu da değişebilir.