Yenisi ortaya çıktı! Uyuz hastalığında sevindiren gelişme

“Yine bir uyuz gölü Sivas’ta çıktı” Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Deniz Karakurt, Sivas’ta kuruyan uyuz gölünden bahsederek, “Burası Elmalı köyü yakınlarında, Çorak olarak bilinen mevkiinde ki uyuz gölü. Yakın dönemlere kadar insanların burada ellerini yüzlerini yıkadıkları ve şişelere doldurarak su götürdüklerine dair bilgiler var. Burada suyun analizinin yapılıp bilimsel olarak değerlendirildikten sonra, eğer faydalıysa buradaki suyun kullanılması mümkündür. İnsanların gelip buradan yararlanabilmesi, suyu alıp götürebilmesi ihtimal dahilindedir. Şu anda buranın dibi sazlık olduğu için insanların girmesi mümkün değil. Suya girilmesi çok tehlikeli bir durumdur. Ancak suyun alıp götürülebilmesi mümkün. Belki ilerleyen zamanlar için buraya bir tesis yapılabilir. Buranın bu şekilde değerlendirebilir diye düşünüyoruz. Sivas il sınırları içerisinde Gümüşdere köyünde böyle bir göl olduğu insanların faydalandığı biliniyordu. Oranın kuruması ile buranın Sivas il sınırları içerisinde kullanılabilecek yerlerden birisi olduğuna dair izlenim edindim. Buranın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde yine bir uyuz gölü Sivas’tan çıkmış oldu” dedi.