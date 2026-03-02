'Yenilmez', 'hiç kayıp vermedi' deniyordu! Müslüman ülke F-15 savaş uçağını ateşe verdi
ABD'nin 'yenilmez' diyerek tanımladığı F-15 savaş uçakları füze ve insansız hava araçlarıyla vuruldu. Uçağın özellikleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-15E Strike Eagle savaş uçağı 2 Mart 2026’da Kuveyt’in batısında düştü. Basında yer alan bilgilere göre pilot, uçak düşmeden önce güvenli şekilde fırlatma koltuğuyla kendini kurtardı.
İlk değerlendirmelere göre kazanın, Ortadoğu’daki devam eden askeri operasyonlar sırasında meydana geldiği ve İran ile müttefikleriyle artan gerilimle bağlantılı olabileceği ifade ediliyor. Sosyal medyada yayılan ve doğrulanmamış bazı görüntülerde, uçağın hızla alçaldığı ve ardından çarpma sonrası olay yerinden duman yükseldiği görülüyor.
F-15 uçakları şu özellikleriyle öne çıkıyor: Kanat altındaki ek istasyonlar sayesinde uçak, yaklaşık 13 bin 380 kg mühimmat taşıyabiliyor. Bu kapasite, aynı anda 12 adet hava-hava ve 15 adet hava-kara veya hava-deniz füzesinin taşınmasına olanak tanıyor.
Düşük radar izi için mühimmatı gövde içinde saklamak zorunda olan F-35I’nın aksine, F-15IA çok daha fazla silah yüküyle "birden fazla hedefi eş zamanlı olarak" imha etme yeteneğine sahip.
4 bin kilometre menzilli uçak, AESA radarı, dev dokunmatik ekranlı dijital kokpit ve kaska monteli görüş sistemleri ile donatılmış durumda.
Teknik özelliklerinin yanı sıra F-15 savaş uçakları, "Geçmişte hiçbir şekilde hava muharebesinde kayıp vermedi. “Yenilmez Uçak” lakabıyla biliniyor. 3.000 km/s hıza ve 20.000 metre irtifaya ulaşabiliyor. Harici yakıt tanklarıyla 5.500 metre menzile sahip.
