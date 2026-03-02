  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Barış Alper'in %20'lik pay hakkı ne olacak? Flaş karar alınacak mı?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Barış Alper'in %20'lik pay hakkı ne olacak? Flaş karar alınacak mı?

Keçiörengücü Kulübü, olası bir Barış Alper Yılmaz transferinde 'lik pay hakkına sahip... Galatasaray'ın kısa süre içinde konuyla ilgili harekete geçmesi bekleniyor.

#1
Foto - Barış Alper'in %20'lik pay hakkı ne olacak? Flaş karar alınacak mı?

Galatasaray, 2021 yazında Keçiörengücü'ne 2.1 milyon euro ödeyerek Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre; oyuncunun eski kulübü, olası bir satışta 'lik pay hakkına sahip... Barış aradan geçen zamanda piyasa değerini inanılmaz şekilde artırdı.

#2
Foto - Barış Alper'in %20'lik pay hakkı ne olacak? Flaş karar alınacak mı?

25 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan Ligi'ndeki piyasası hala yüksek... Ayrıca Şampiyonlar Ligi performanslarının ardından bazı Avrupa ekipleri de onu takip etmeye başladı. Galatasaray Yönetimi'nin kısa süre içinde Keçiörengücü ile masaya oturacağı öğrenildi.

#3
Foto - Barış Alper'in %20'lik pay hakkı ne olacak? Flaş karar alınacak mı?

Sarı-Kırmızılılar, belirli bir miktar karşılığında 'lik hakkı eline geçirmek istiyor. Eğer iş sezon sonuna kalırsa durum zorlaşabilir. Çünkü bu ihtimalde Keçiörengücü Kulübü, milli futbolcuya gelebilecek tekliflere göre pozisyon alabilir. Yani 2026 yazında 'lik pay hakkının bedeli çok yükselebilir.

#4
Foto - Barış Alper'in %20'lik pay hakkı ne olacak? Flaş karar alınacak mı?

2025 yazında Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Eğer Galatasaray'dan bir teklif gelirse bizim pozisyonumuz ne olur, onu o zaman değerlendiririz. Şu anki düşüncemiz yüzde 20'lik payımızı alma yönünde...

#5
Foto - Barış Alper'in %20'lik pay hakkı ne olacak? Flaş karar alınacak mı?

İnşallah 3 taraf için de hayırlısı olur" açıklamasını yapmıştı.

