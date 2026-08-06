Moshe Feiglin: Türkiye'ye bırakamayız hepsini sürgün edelim

Batı Şeria'daki Filistinli nüfusuna ilişkin resmi verileri de reddeden Feiglin, şunları kaydetti: "Yahudiye ve Samiriye'de en fazla 1,4 milyon Arap var, muhtemelen çok daha az. İsrail'in açıkladığı rakamlar Filistin vergisidir, bu bir şakadır. Biz onların rakamlarını şişiriyoruz. Oradaki evlerin çoğu boş ve hepsi gitmek istiyor."