Moshe Feiglin: Türkiye'ye bırakamayız hepsini sürgün edelim
İsrailli aşırı sağcı lider Moshe Feiglin, Gazze'deki yaşananları Türkiye'yi de hedef yorumladı. Haddini aşan açıklamalar yapan Feiglin büyük tepki topladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrailli aşırı sağcı lider Moshe Feiglin, Gazze'deki yaşananları Türkiye'yi de hedef yorumladı. Haddini aşan açıklamalar yapan Feiglin büyük tepki topladı.
Haber7'de yer alan habere göre, ABD öncülüğündeki Barış Kurulu'nun yol haritası tartışılırken, İsrailli aşırı sağcı lider Moshe Feiglin, Gazze'nin tamamen boşaltılması ve Filistinlilerin Mısır ile Ürdün'e sürülmesi yönünde skandal açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü ve 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılar devam ederken, aşırı sağcı Zehut (Kimlik) Partisi lideri Moshe Feiglin katıldığı bir televizyon programında skandal ifadelere imza attı.
ABD öncülüğündeki Barış Kurulu tarafından yayımlanan ve Hamas'ın silahsızlandırılması ile İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekilmesini öngören 15 maddelik yol haritasının gündemde olduğu bir dönemde konuşan Feiglin, Gazze'nin tamamen insansızlaştırılması gerektiğini savundu.
Televizyon yayınında sunucunun sorularını yanıtlayan ve Gazze'ye yönelik etnik temizlik planını açıkça dile getiren Feiglin, "Şu anki aşamada Gazze'de tek bir Arap bile kalmamalıydı. Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich'in Gazze'de Arapların kalmasını isteyip istemediği şüphelidir." dedi.
Saldırıların ilk günlerine atıfta bulunarak Mısır'ın Filistinlileri kabul etmeye hazır olduğunu öne süren Feiglin, "Saldırıdan sonraki ilk iki haftada Mısırlılar 200 bin Gazzeli'yi almayı kabul ettiklerini bildirdiler. Yahudiye ve Samiriye'deki (İşgal altındaki Batı Şeria) köylerin tamamen boşaltılıp, insanların kamyonlara bindirilerek Ürdün'e, Kral Abdullah Köprüsü'ne gönderilmesi gerekiyordu." diye konuştu.
Oslo Anlaşması'nın tüm kurallarının yıkılacağını ve Filistin devleti fikrinin ortadan kalkacağını anlatan Feiglin çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Yapılması gereken tek şey Gazze'ye su ve elektrik tedarikini tamamen kesmekti. Su isteyen, yanında bir rehineyle çıksın. Geri kalanlar ise Ariş'e veya El-Mevasi'ye doğru sürülmeli. Oradan da İtalya'dan, İskoçya'dan, Güney Amerika'dan veya Somaliland'den gelen gemilerle istedikleri yere gidebilirler." ifadelerini kullandı.
Gazze'de şu an 800 bin Filistinli bulunduğunu ve hepsinin bölgeden gönderilmesi gerektiğini belirten Feiglin, Türkiye'nin bölgedeki rolüne de değinerek, "Eğer siz orayı boşaltmazsanız, Erdoğan gelip Gazze'de kontrolü sağlamaya çalışır." dedi.
Batı Şeria'daki Filistinli nüfusuna ilişkin resmi verileri de reddeden Feiglin, şunları kaydetti: "Yahudiye ve Samiriye'de en fazla 1,4 milyon Arap var, muhtemelen çok daha az. İsrail'in açıkladığı rakamlar Filistin vergisidir, bu bir şakadır. Biz onların rakamlarını şişiriyoruz. Oradaki evlerin çoğu boş ve hepsi gitmek istiyor."
Partisinin siyasi hedeflerine dikkat çeken Feiglin, "Zehut partisinin geçirmek istediği ilk yasa, İsrail devletinin adının yanına 'Yahudi Halkının Devleti' ibaresinin eklenmesidir. Bu ifade ehliyetlerde, mecliste, mahkemelerde ve tüm resmi kurumlarda yer almalıdır." diye konuştu. Öte yandan, işgalci İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısı 73 bin 381'e, yaralı sayısı da 174 bin 231'e yükseldi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana ise İsrail'in saldırılarında 1254 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 121 kişi yaralandı, enkaz altından ise 804 kişinin cenazesine ulaşıldı. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
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