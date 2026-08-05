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Bu uzun bir imtihan seferidir! ‘Filistin Konvoyu’nu bütün Adana karşılandı

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Bu uzun bir imtihan seferidir! ‘Filistin Konvoyu’nu bütün Adana karşılandı

Filistin halkına destek vermek amacıyla Avrupa'dan yola çıkan "Filistin Konvoyu", Adana'da büyük bir mitingle karşılandı.

#1
Foto - Bu uzun bir imtihan seferidir! ‘Filistin Konvoyu’nu bütün Adana karşılandı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcıların Bosna-Hersek'te bir araya gelmesiyle başlayan "Filistin Konvoyu", 25 Temmuz 2026 tarihinde yola çıktı. Arnavutluk ve Yunanistan güzergahını takip eden konvoy, 30 Temmuz'da İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

#2
Foto - Bu uzun bir imtihan seferidir! ‘Filistin Konvoyu’nu bütün Adana karşılandı

Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için düzenlenen ve bugün Adana'ya ulaşan "Filistin Konvoyu" için Merkez Cami önünde destek amacıyla miting düzenlendi.

#3
Foto - Bu uzun bir imtihan seferidir! ‘Filistin Konvoyu’nu bütün Adana karşılandı

Mitingde konuşma yapan Gazi Kılıçparlar, "Adana'nın sıcağından dolayı bizi pas geçerler mi diye düşünüyorduk ama bu yola çıkanlar engellemelere ve kazalara rağmen şartları zorlayarak buraya geldiler. Bu konvoy Gazze'nin unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde çok önemli bir görev icra ediyor. 21. yüzyılda mevcut sistemler insanlığa mutluluk değil azap zulüm ve soykırım getirdi. Biz bu soykırımı ve zulüm sistemini tanımıyoruz" dedi.

#4
Foto - Bu uzun bir imtihan seferidir! ‘Filistin Konvoyu’nu bütün Adana karşılandı

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) adına konuşma yapan Dr. İdris Polat ise, şunları söyledi: "Bu çok uzaklardan başlayan ve sadece kendini değil insanlığı da taşıyan büyük bir yolculuk. Bu kısa sürecek kolay bir sefer değil uzun bir imtihan seferidir.”

#5
Foto - Bu uzun bir imtihan seferidir! ‘Filistin Konvoyu’nu bütün Adana karşılandı

“Bu adımlar bizi yavaş yavaş birleştirecek dağınıklığımızı toparlayacak ve yüz binleri peşine taktığı zaman o kutlu zaferi inşallah hep beraber yaşayacağız. Yola çıkan tüm kardeşlerimize canıgönülden teşekkür ediyor, seferlerinin mübarek olmasını diliyorum. Selamımızı yüreklerimizi ve dualarımızı kazasız belasız Filistinli kardeşlerimize ulaştırmalarını istiyor destek veren herkesten Allah razı olsun.”

#6
Foto - Bu uzun bir imtihan seferidir! ‘Filistin Konvoyu’nu bütün Adana karşılandı

Konvoy üyelerinin mitingin ardından kentte konaklayacağı, yarın ise sabah namazının ardından Gaziantep'e uğurlanacağı öğrenildi.

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