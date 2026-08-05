Bu uzun bir imtihan seferidir! ‘Filistin Konvoyu’nu bütün Adana karşılandı

Mitingde konuşma yapan Gazi Kılıçparlar, "Adana'nın sıcağından dolayı bizi pas geçerler mi diye düşünüyorduk ama bu yola çıkanlar engellemelere ve kazalara rağmen şartları zorlayarak buraya geldiler. Bu konvoy Gazze'nin unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde çok önemli bir görev icra ediyor. 21. yüzyılda mevcut sistemler insanlığa mutluluk değil azap zulüm ve soykırım getirdi. Biz bu soykırımı ve zulüm sistemini tanımıyoruz" dedi.